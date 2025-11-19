scorecardresearch
IRCTC का धांसू ऑफर! सिर्फ ₹44,000 में 5 दिन घूमिए नॉर्थ और साउथ गोवा - फ्लाइट से ले जाएगी आईआरसीटीसी

IRCTC ने यात्रियों के लिए खास 'क्रिसमस स्पेशल' टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत आप 5 दिन और 4 रातों तक नॉर्थ और साउथ गोवा की सैर कर सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2025 16:38 IST
IRCTC Christmas Special Tour Package
आईआरसीटीसी नॉर्थ और साउथ गोवा घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)

IRCTC Goa Tour Package: अगर आप इस साल क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। IRCTC ने यात्रियों के लिए खास 'क्रिसमस स्पेशल' टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत आप 5 दिन और 4 रातों तक नॉर्थ और साउथ गोवा की सैर कर सकते हैं।

पैकेज की खास बातें और बुकिंग

IRCTC ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस पैकेज की जानकारी शेयर की है। IRCTC के अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों की खुशियों को मनाने के लिए यात्री कोलकाता से शुरू होने वाले इस क्रिसमस स्पेशल टूर पैकेज के जरिए नॉर्थ और साउथ गोवा की धूप, रेत और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

यह यात्रा 22 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलेगी। इस पैकेज के तहत यात्रा कोलकाता से हवाई मार्ग (फ्लाइट) से की जाएगी। यानी आपको ट्रेन के बजाय सीधे फ्लाइट से गोवा पहुंचने का मौका मिलेगा। यह पैकेज खासकर उन यात्रियों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों के मौके पर जल्दी और आराम से गोवा पहुंचना चाहते हैं।

कितनी होगी लागत?

इस 4 रात/5 दिन के टूर पैकेज की कीमतें प्रति व्यक्ति ऑक्युपेंसी के आधार पर अलग-अलग हैं:

  • सिंगल ऑक्युपेंसी: ₹55,200/- प्रति व्यक्ति
  • डबल ऑक्युपेंसी: ₹45,000/- प्रति व्यक्ति
  • ट्रिपल ऑक्युपेंसी: ₹44,000/- प्रति व्यक्ति
  • बच्चों के लिए (2–11 वर्ष): बेड सहित और बिना बेड दोनों के लिए ₹35,200/-

IRCTC ने बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए दो संपर्क नंबर भी दिए हैं। आप 9002040126 और 8595904071 पर कॉल, SMS या वॉट्सऐप करके इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं। यह एक सीमित अवधि का क्रिसमस स्पेशल पैकेज है, इसलिए इच्छुक यात्रियों को जल्द बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर क्लिक करें - LINK

Nov 19, 2025