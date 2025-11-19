scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारFMCG सेक्टर में जेएम फाइनेंशियल ने लगाया ब्रिटानिया, मैरिको सहित इन शेयरों पर दांव - चेक करें टारगेट प्राइस

FMCG सेक्टर में जेएम फाइनेंशियल ने लगाया ब्रिटानिया, मैरिको सहित इन शेयरों पर दांव - चेक करें टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज का कहना है कि ऑपरेटिंग माहौल अभी भी थोड़ा मिला-जुला है, लेकिन फेस्टिव सीजन की मांग और ट्रेड चैनल में सुधरते माहौल के कारण साल की दूसरी छमाही के लिए तस्वीर बेहतर दिख रही है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2025 12:47 IST

Stocks to BUY: ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने अपनी Q2 FY26 रिपोर्ट में Britannia Industries, Marico, Dabur India, Honasa Consumer और Bikaji Foods को FMCG सेक्टर में अपनी टॉप प्रेफर्ड पिक्स बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि ऑपरेटिंग माहौल अभी भी थोड़ा मिला-जुला है, लेकिन फेस्टिव सीजन की मांग और ट्रेड चैनल में सुधरते माहौल के कारण साल की दूसरी छमाही के लिए तस्वीर बेहतर दिख रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

JM Financial के मुताबिक, उसके स्टेपल्स कवरेज ग्रुप (ITC और VBL को छोड़कर) की बिक्री 7% YoY बढ़ी, जो अनुमान के अनुरूप है। EBITDA ग्रोथ 2.5% रही, जो उम्मीद से हल्की बेहतर थी। रिपोर्ट में कहा गया कि GST ट्रांजिशन से ऑपरेशनल दिक्कतें आईं, जिससे बिक्री ग्रोथ में लगभग 2-4% की कटौती हुई, लेकिन यह असर अस्थायी है और Q3 से सामान्य होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि Food & Beverage कंपनियों जैसे Nestle, TCPL और Britannia ने उम्मीद से बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ दी, जबकि Home & Personal Care कंपनियां कमजोर रहीं। ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट कमेंट्री भी बताती है कि कंपनियों में वॉल्यूम ग्रोथ धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। फेस्टिव डिमांड और लंबे व ठंडे सर्दियों की संभावना खासतौर पर Dabur और HUL जैसे ब्रांड्स के लिए फायदेमंद हो सकती है।

सेक्टर का आउटलुक मजबूत

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। Britannia, Bikaji, Honasa और Marico कंपनियां 2H परफॉर्मेंस को लेकर खासा उत्साहित हैं- चाहे वह बिक्री हो या EBITDA मार्जिन।

मार्जिन रिकवरी को स्थिर/निम्न कच्चे माल की कीमतों और स्केल लेवरेज का सहारा मिल सकता है। JM Financial का अनुमान है कि Marico अपनी 'करीब 20%+' ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बरकरार रख सकती है, जबकि F&B कंपनियों की बिक्री ग्रोथ 9-14% रहने की उम्मीद है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने वैल्यूएशन पर सतर्क रहने को कहा। FMCG स्टॉक्स इस समय 55x NTM PE पर ट्रेड हो रहे हैं, जो 10-वर्षीय औसत से ज्यादा है। ऐसे में किसी भी कमजोरी की गुंजाइश कम रह जाती है। आगे के रेटिंग अपसाइड के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का वास्तविक सुधार महत्वपूर्ण होगा।

Share Price Target

  • Britannia Industries: Buy | ₹6,995
  • Marico: Buy | ₹850
  • Honasa Consumer: Buy | ₹330
  • Bikaji Foods: Buy | ₹830
  • Dabur India: Add | ₹535

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 19, 2025