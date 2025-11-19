स्मॉल कैप आईटी कंपनी ने कोकण रेलवे से मिलाया हाथ, बाजार खुलते ही दी ये बड़ी जानकारी - 30 रुपये से सस्ता है शेयर

Blue Cloud Softech: बुधवार को शेयर बाजार में जारी हल्की तेजी के बीच आईटी सेक्टर की कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Limited) ने बड़ी जानकारी दी है।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है।

आज शेयर बाजार के खुलने के कुछ ही देर बाद कंपनी ने एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग जारी करते हुए बताया कि कंपनी ने Konkan Railway Corporation Limited (KRCL) के साथ एक समझौता (MoU) साइन किया है। यह MoU नवी मुंबई में साइन किया गया।

इस साझेदारी के तहत कंपनी नेक्स्ट जनरेशन की कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट सर्विस का डेमो (PoC) और इम्प्लीमेंटेशन तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों- मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी पर करेगी।

इस साझेदारी के माध्यम से Blue Cloud Softech Solutions Limited, KRCL को 5G नेटवर्क और इंटरनेट बैकहॉल के साथ अपनी इनोवेटिव डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी। एक फेज में चलने वाले PoC के तहत कंपनी 5G FWA (Fixed Wireless Access) तकनीक के साथ स्टेशन और ट्रेन के अंदर हाई-क्वालिटी एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन तैनात करेगी। KRCL इन सर्विस की क्वालिटी, संचालन क्षमता, यात्रियों की प्रतिक्रिया और लाभ का आकलन करेगी।

इस MoU का मकसद यात्रियों के लिए बेहतर डिजिटल अनुभव, रियल-टाइम जानकारी, तेज इंटरनेट और इन-ट्रेन एंटरटेनमेंट उपलब्ध कराना है। साथ ही यह KRCL और Blue Cloud को मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्क प्रदर्शन को समझने और भविष्य के विस्तार की योजना बनाने में मदद करेगा।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि जब PoC सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, तब दोनों कंपनियां मिलकर इन सर्विस को पूरे कोकण रेलवे नेटवर्क पर विस्तार देने और उन्हें कमर्शियल रूप से लॉन्च करने की योजना बनाएगी। यह साझेदारी कोकण रेलवे कॉरिडोर में यात्रियों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आधुनिक परिवहन तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Blue Cloud Softech Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:21 बजे तक बीएसई पर लगभग सपाट स्तर पर ट्रेड कर रहा था।