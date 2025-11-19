scorecardresearch
आगामी 21 नवंबर को ये स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी लेने जा रही है बड़ा फैसला! रडार पर स्टॉक

एनबीएफसी सेक्टर की इस कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को फंड रेजिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2025 10:55 IST

एनबीएफसी स्टॉक, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को फंड रेजिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि पैसालो डिजिटल के बोर्ड की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक 21 नवंबर 2025 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) को प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और उसे मंजूरी देने पर विचार करेगी।

Paisalo Digital Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:48 बजे तक एनएसई पर 0.59% या 0.20 रुपये गिरकर 33.93 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.50% या 0.17 रुपये टूटकर 33.87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हाल ही में दी थी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि Paisalo Digital Limited ने अपने पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी टारगेट की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने मुंबई ऑफिस में हाई-एफिशिएंसी लिक्विड इमर्शन कूलिंग सर्वर लगाया है। यह नया सर्वर सिस्टम कंपनी को अपनी Generative AI तकनीक और ऑपरेशन्स को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

इस सर्वर की खास बात यह है कि यह सामान्य सर्वर की तुलना में काफी कम बिजली खर्च करता है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। इसकी वजह से कंपनी हर साल लगभग 55.8 टन CO₂ उत्सर्जन को रोक पाएगी। यह उतना ही है जितना 2,536 बड़े पेड़ एक साल में कार्बन सोखते हैं।

इस तकनीक के इस्तेमाल से कंपनी को हर साल करीब 79,716 यूनिट बिजली की बचत होगी। इससे पावर एफिशिएंसी काफी बेहतर होगी क्योंकि PUE (Power Usage Effectiveness) 1.8 से घटकर 1.15 हो जाएगी। कंपनी इस कदम के ESG लाभों को अपने Q3 Sustainability रिपोर्ट में शामिल करेगी, ताकि जिम्मेदार और समावेशी विकास की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
