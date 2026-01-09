52 Week Low से 43% चढ़ा यस बैंक का शेयर! क्या अब 25 रुपये तक जाने की बनेगी चाल?

निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक (YES Bank) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बैंक का शेयर अपने 52 Week Low, 16.02 रुपये से करीब 43 फीसदी उछल चुका है। स्टॉक ने अपना एक साल का नीचला स्तर 12 मार्च 2025 को बनाया था लेकिन इसके बाद इसमें मजबूत रिकवरी आई है।

चालू साल में अब तक शेयर करीब 7 फीसदी चढ़ चुका है और फिलहाल 52 Week High 24.30 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 10 अक्टूबर 2025 को बना था।

आज के कारोबारी सत्र में YES Bank का शेयर बीएसई पर 15 फीसदी से ज्यादा उछलकर 23.22 रुपये तक पहुंच गया। इससे पहले इसका बंद भाव 22.72 रुपये था। तेजी के बीच बैंक का मार्केट कैप बढ़कर करीब 71,950 करोड़ रुपये हो गया है।

टेक्निकल संकेतकों की बात करें तो शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 57 के स्तर पर है। इसका मतलब है कि शेयर न तो ज्यादा महंगा दिख रहा है और न ही ज्यादा सस्ता। इसके अलावा YES Bank का शेयर 5 दिन से लेकर 200 दिन तक के सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंड की मजबूती दिखाता है।

Yes Bank Share Price Target

Bonanza के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ड्रमिल विथलानी के मुताबिक, शेयर में फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसे पिछले दो दिनों की मजबूत वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। उन्होंने कहा कि RSI 63.53 पर है, जो इसके 14 दिन के औसत 43.33 से काफी ऊपर है। इससे पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने के संकेत मिलते हैं। उनके अनुसार, 21.2 रुपये पर सपोर्ट है, जबकि 23.25 और 24.3 रुपये के स्तर अहम रेजिस्टेंस और संभावित टारगेट हो सकते हैं।

आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि शेयर के लिए 22 रुपये पर सपोर्ट और 23.5 रुपये पर रेजिस्टेंस है। अगर शेयर 23.5 रुपये के ऊपर टिकता है तो इसमें 25 रुपये तक की और तेजी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेंज 22 से 25 रुपये के बीच रह सकती है।

Choice Broking के रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के मुताबिक, लंबे करेक्शन के बाद शेयर में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। 21.5-22 रुपये का जोन अब मजबूत डिमांड एरिया बन गया है। इस स्तर के ऊपर रहने पर तेजी का ढांचा बरकरार रह सकता है। वहीं 23.5-24 रुपये के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट से 25.5–26 रुपये तक की राह खुल सकती है।