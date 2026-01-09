साल 2026 के पहले आईपीओ भारत कोकिंग कोल को सब्सक्राइब करें या नहीं? चेक करें लेटेस्ट जीएमपी सहित अन्य डिटेल

IPO Alert: साल 2026 का पहला आईपीओ खुल चुका है। यह आईपीओ भारत कोकिंग कोल (Bharat Coking Coal) का है। यह कंपनी भारत सरकार की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है।

इस आईपीओ का कुल साइज ₹1,071.11 करोड़ का है और यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है जहां कंपनी 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश कर रही है। इस इश्यू में भारत सरकार के राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय के जरिए, और Coal India अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Bharat Coking Coal IPO Details

इस आईपीओ का निवेशक आज से लेकर 13 जनवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹21 - ₹23 रखा है और 600 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। निवेशको को न्यूनतम ₹13,800 रुपये का निवेश करना होगा।

Bharat Coking Coal के बारे में

1972 में स्थापित और धनबाद मुख्यालय वाली Bharat Coking Coal Ltd कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल का प्रोडक्शन करती है। सितंबर 2025 तक कंपनी की 34 ऑपरेशनल माइंस हैं, जिनमें अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट दोनों शामिल हैं। यह Coal India की 100 फीसदी स्वामित्व वाली कंपनी है।

आईपीओ से पहले BCCL ने 15 एंकर निवेशकों से 273.13 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर बुक में UTI Mutual Fund, सोसाइटी जेनरल, बंधन म्यूचुअल फंड और अन्य नाम शामिल हैं। एंकर निवेशकों को 23 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 11.87 करोड़ शेयर अलॉट किए गए।

Bharat Coking Coal IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इसका लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:02 बजे तक ₹9.4 है।

Bharat Coking Coal Financials

वित्तीय मोर्चे पर, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी ने 123.88 करोड़ रुपये का मुनाफा और 6,311.51 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। FY25 में शुद्ध मुनाफा 1,240.18 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 14,401.63 करोड़ रुपये रहा। मौजूदा वैल्यूएशन पर कंपनी का मार्केट कैप 10,711.10 करोड़ रुपये बैठता है।

Bharat Coking Coal के आईपीओ को सब्सक्राइब करें या नहीं?

ब्रोकरेज हाउसेज का रुख इस आईपीओ पर पॉजिटिव है। SBI Securities, Anand Rathi, Arihant Capital, Marwadi Financial Services और अन्य ने इसे ‘सब्सक्राइब’ रेटिंग दी है। कुछ ब्रोकरेज ने उतार-चढ़ाव को देखते हुए लंबी अवधि के निवेशकों को सावधानी की सलाह भी दी है।