इस डिफेंस शेयर ने दिखाई रफ्तार! NSE-BSE से मिली है अहम मंजूरी, चेक करें डिटेल

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद निवेशकों को बड़ी जानकारी दी।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके प्रमोटर्स और नॉन-प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इश्यू के आधार पर जारी और आवंटित किए गए ₹1 फेस वैल्यू के 1,21,47,964 इक्विटी शेयरों और ₹1 फेस वैल्यू के 65,69,000 इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) से 8 जनवरी 2026 को ट्रेडिंग की मंजूरी मिल गई है।

कंपनी का शेयर सुबह 10:26 बजे तक बीएसई पर 1.68% या 4.25 रुपये चढ़कर 257.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर शेयर 1.66% या 4.20 रुपये की तेजी के साथ 257.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी को बैक टू बैक मिले हैं कई ऑर्डर

बीते 2 जनवरी को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) द्वारा ₹257.89 करोड़ के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया गया है। यह ऑर्डर कंपनी को 18 महीनों के अंदर पूरा करना है।

इससे पहले 1 जनवरी को कंपनी ने बताया था कि उसकी सहायक कंपनी Apollo Defense Industries Private Limited ने अपने सामान्य बिजनेस वर्क के तहत एक निजी कंपनी के साथ ₹150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट किया है। यह समझौता कंपनी के कारोबार के विस्तार और ऑर्डर बुक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इससे पहले कोल इंडिया से मिला था बड़ा ऑर्डर

31 दिसंबर के फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी M/s. IDL Explosives Limited को अपने नियमित बिजनेस के तहत बड़ा ऑर्डर मिला है।

कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनियों को बल्क एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए ₹4,193.96 मिलियन का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट (RC) मिला है।

इसके अलावा, कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई के लिए ₹15 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। इन दोनों ऑर्डर्स को मिलाकर कंपनी को कुल ₹4,208.96 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं।