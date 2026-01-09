Meesho Share: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो लिमिटेड (Meesho Ltd) के शेयर में पिछले तीन कारोबार दिन से 5% के लोअर सर्किट लगने के बाद आज कंपनी का स्टॉक 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:05 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 4.06 % या 6.70 रुपये की तेजी के साथ 171.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर शेयर 3.91% या 6.45 रुपये चढ़कर 171.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस बीच आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए Reduce रेटिंग दी है और मार्च 2027 के लिए ₹170 के टारगेट प्राइस (करीब 2% संभावित गिरावट) दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का वैल्यूएशन DCF आधारित मॉडल के जरिए किया गया है और हमारा टारगेट प्राइस FY28 के लिए लगभग 108x और FY30 के लिए 25x EV/एडजस्टेड EBITDA मल्टीपल को दिखाता है, जो कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाओं के मुताबिक है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मीशो आगे भी भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर में अहम भूमिका निभाएगा और देश की बड़ी आबादी के लिए पहला डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स लागत का स्थिर हो जाना, कंपटीशन का बढ़ना और विज्ञापन आधारित कमाई की सीमित संभावना शामिल हैं।

वहीं, पॉजिटिव पक्ष में कंटेंट और फाइनेंसिंग के जरिए बेहतर कमाई, अनुमान से तेज ग्रोथ और Meesho Mall के जरिए कमीशन रेवेन्यू में तेजी जैसे फैक्टर कंपनी के लिए मजबूती ला सकते हैं।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 2015 में स्थापित Meesho आज भारत में ऑर्डर वॉल्यूम और सालाना ट्रांजैक्ट करने वाले यूजर्स के लिहाज से सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके साथ ही, शिपमेंट की संख्या के आधार पर यह देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म भी संचालित करता है।

'एवरीडे लो प्राइस' की रणनीति के चलते Meesho ने अब तक करीब 23.4 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच बना ली है, जो भारत के लगभग 90% सालाना ई-कॉमर्स खरीदारों के बराबर है। ये ग्राहक औसतन साल में करीब 10 बार खरीदारी करते हैं।

सप्लाई साइड की बात करें तो Meesho से जुड़े 7 लाख से ज्यादा सेलर्स, हर साल औसतन 3,000 से अधिक ऑर्डर पूरे करते हैं, जिनके लिए कंपनी 18,000 से ज्यादा लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है।