इस एक खबर के बाद दौड़ा ये छोटू ईवी स्टॉक! Q2 में 28% बढ़ा प्रॉफिट - शेयर प्राइस ₹50 से कम

Penny EV Stock: 738.62 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप ईवी कंपनी, Mercury Ev-Tech Limited के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:54 बजे तक बीएसई पर 0.93% या 0.36 रुपये गिरकर 38.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा दिए गए एक लेटेस्ट जानकारी के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद बताया कि उसने गुजरात में अपना एक नया शोरूम खोला है। यह शोरूम पोरबंदर में खोला गया है जिसका एड्रेस- Mahadev E-vehicle, Opp. Ashtha Bakery, Vadi Plot, Porbandar है।

कंपनी ने बताया कि नया शोरूम शुरू करना उसकी बिजनेस विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे कंपनी की बाजार में मौजूदगी और ग्राहकों तक पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है।

Mercury Ev Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 11.36% बढ़कर 15.49 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 13.91 करोड़ रुपये था। वहीं Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।

हाल ही में दिया था ये बिजनेस अपडेट

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसने कई महत्वपूर्ण बिजनेस कदम उठाए हैं, जिनमें EV Nest Private Limited के साथ मर्जर का ऐलान किया है जिसे अहमदाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंजूरी दी है।

इसके अलावा, कंपनी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) से 'MUSHAK EV' नामक स्पेशल पर्पस फोर-व्हीलर गुड्स कैरियर वाहन के निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो उसे इस नए वाहन के उत्पादन और बिक्री में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।

अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी 'Make in India' ईवी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बना रही है। Mercury Ev-Tech ने भावनगर में एक नया EV शोरूम भी खोला है और वडोदरा में एक बड़ी लीथियम-आयन बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कर रही है।