हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को NHAI से मिला करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट - स्टॉक में हलचल

कंपनी ने बताया कि उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। NHAI ने कंपनी को रांपुरा टोल प्लाजा पर यूजर फी/टोल कलेक्शन एजेंसी के संचालन का काम सौंपा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2025 11:51 IST

रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) ने बीते मंगलवार की देर रात को एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए NHAI द्वारा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। NHAI ने कंपनी को रांपुरा टोल प्लाजा (किमी 23.300, NH 548B - विजयपुर से संकेश्वर सेक्शन) पर यूजर फी/टोल कलेक्शन एजेंसी के संचालन का काम सौंपा है। यह काम 2/4 लेन रोड (पेव्ड शोल्डर सहित) किमी 0/000 से किमी 79/700 तक फैला है।

सम्बंधित ख़बरें

इसके साथ ही कंपनी को टोल प्लाजा के पास स्थित टॉयलेट ब्लॉक की देखभाल, मेंटेनेंस और जरूरी चीजों की भरपाई की जिम्मेदारी भी मिलेगी।

यह पूरा प्रोजेक्ट ₹13.87 करोड़ का है और यह कॉन्ट्रैक्ट ई-टेंडर के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर मिला है।  कंपनी ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा और हाईवे मैनेजमेंट में उनकी उपस्थिति को आगे बढ़ाएगा।

Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।

Hazoor Multi Projects Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर सुबह 11:47 बजे तक 4.76% या 1.36 रुपये टूटकर 27.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 19, 2025