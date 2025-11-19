वैल्यू vs ग्रोथ फंड - किसमें ज्यादा दम? उदाहरणों के साथ समझें पूरा गणित

Value vs Growth Fund: म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के सामने अक्सर एक बड़ा सवाल होता है कि वैल्यू फंड बेहतर हैं या ग्रोथ फंड? दोनों का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर रिटर्न देना है, लेकिन दोनों का तरीका पूरी तरह अलग होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है और आपकी निवेश रणनीति के लिए कौन-सा फंड सही हो सकता है।

वैल्यू फंड क्या होते हैं?

वैल्यू फंड उन कंपनियों के शेयरों की तलाश करते हैं जो बाजार में अपनी असली कीमत से कम दाम पर उपलब्ध हों। यानी ये ऐसी 'अंडरवैल्यूड' कंपनियों को चुनते हैं जो मजबूत हों, प्रॉफिट कमा रही हों, लेकिन किसी वजह से फिलहाल बाजार में डिस्काउटेड कीमत पर मिल रही हों।

उदाहरण: मान लीजिए किसी कंपनी का असली प्राइस ₹200 है, लेकिन शेयर इस समय ₹120 पर उपलब्ध है। वैल्यू फंड इसे खरीदकर इंतजार करेगा कि समय के साथ इसकी कीमत बढ़कर अपनी वास्तविक वैल्यू यानी ₹200 या उससे ज्यादा हो जाए।

वैल्यू फंड की खासियत यह है कि ये बाजार गिरावट के समय भी ज्यादा नहीं टूटते क्योंकि इनमें पहले से ही कम कीमत पर निवेश होता है।

ग्रोथ फंड क्या होते हैं?

ग्रोथ फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी कमाई, बिक्री और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा हो। इन कंपनियों के शेयर अक्सर महंगे होते हैं, लेकिन भविष्य में तेजी से बढ़ने की क्षमता इन्हें आकर्षक बनाती है। ग्रोथ फंड बुल मार्केट यानी तेजी वाले बाजार में शानदार प्रदर्शन करते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर ₹300 पर ट्रेड हो रहा है और कंपनी की कमाई हर साल 20-25% की गति से बढ़ रही है। ग्रोथ फंड इसे चुनता है क्योंकि उम्मीद होती है कि कुछ सालों बाद यह शेयर ₹600-₹700 तक पहुंच सकता है।

कब कौन-सा फंड बेहतर?

यह पूरी तरह निवेशक की पसंद और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप कम जोखिम लेकर स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो वैल्यू फंड आपके लिए सही हो सकते हैं। इनमें उतार-चढ़ाव कम होता है और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

वहीं अगर आप तेज रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, तो ग्रोथ फंड बेहतर ऑप्शन हैं। इनमें तेजी के समय रिटर्न शानदार मिलते हैं, लेकिन गिरावट के समय झटका भी ज्यादा लग सकता है।