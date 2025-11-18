निवेशक को पसंद आ रहा है फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड! ताबड़तोड़ बढ़ रहा है निवेश - AMFI रिपोर्ट

म्यूचुअल फंड निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो को डायवरसिफाई करने के लिए सिर्फ लार्ज कैप या स्मॉल कैप फंडों पर निर्भर रहने के बजाय नए रास्ते तलाश रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के मुताबिक निवेशक अब फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंडों का रुख कर रहे हैं, जो पहले लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंडों के दबदबे वाले बाजार में एक बड़ा बदलाव है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

AMFI के आंकड़ों के अनुसार, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। सितंबर में जहां इनमें 7,029 करोड़ रुपये का निवेश आया था, वहीं अक्टूबर में यह बढ़कर 8,929 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, मिडकैप म्यूचुअल फंड में निवेश 3,807 करोड़ रुपये रहा, जो सभी इक्विटी फंडों में दूसरा सबसे ज्यादा है।

फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल नेट निवेश में लगभग 19% की गिरावट आई है। इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान लार्जकैप और स्मॉलकैप फंडों को हुआ है, क्योंकि निवेशक अपना पैसा निकालकर फ्लेक्सी कैप और मिडकैप फंडों में लगा रहे हैं।

मिडकैप फंडों का शानदार प्रदर्शन

हालांकि फ्लेक्सी कैप फंडों का दबदबा बरकरार है लेकिन मिड कैप फंड कैटेगरी में भी निवेशकों की इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट की मानें तो चूंकि मिडकैप स्टॉक्स भी अक्सर फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं, इसलिए इस कैटेगरी का प्रदर्शन सबसे आगे रहा है।

पिछले तीन साल में देखें तो मिड कैप फंडों ने शानदार रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिडकैप फंड ने 25.13% का शानदार रिटर्न दिया है। इसी अवधि में, यूटीआई मिडकैप फंड ने 21.22% और डीएसपी मिडकैप फंड ने 18.44% का रिटर्न दिया है।

मिडकैप फंडों की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन साल में, विभिन्न एएमसी के 35 मिडकैप फंडों में से केवल पांच मिडकैप फंडों का रिटर्न ही 20% से कम रहा है, और सबसे कम रिटर्न भी 15% से ऊपर रहा है।

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जिसे 30 साल से भी पहले लॉन्च किया गया था, ने अपनी शुरुआत से अब तक 22.28% के CAGR रिटर्न दिया है। इस फंड की सफलता का कारण एवरेज से अधिक ग्रोथ देने वाली कंपनियों में निवेश करना, स्पष्ट निवेश प्रक्रिया और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट है। इसकी तुलना में, फ्रैंकलिन मिड कैप फंड ने अपनी शुरुआत से अब तक 19.21% का रिटर्न दिया है।