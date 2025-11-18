9 दिसंबर को बोनस शेयर पर बड़ा फैसला लेगी ये FMCG कंपनी! Q2FY26 में 61% बढ़ा है मुनाफा - Details

GRM Overseas Share: एफएमसीजी कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी मंगलवार, 9 दिसंबर को बैठक करेंगें। कंपनी इस बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर फैसला लेगी।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11:31 बजे तक बीएसई पर 0.94% या 4.45 रुपये गिरकर 468.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.46% या 2.15 रुपये टूटकर 469 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह EGM अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Share Capital) बढ़ाने और बोनस शेयर (Bonus Share) जारी करने पर फोकस रहेगा। GRM Overseas अपनी अधिकृत शेयर पूंजी ₹20 करोड़ से बढ़ाकर ₹45 करोड़ करना चाहती है।

बोर्ड इसी बैठक में बोनस शेयर के अलॉटमेंट पर भी फैसला करेगा। कंपनी ने कहा कि बोनस शेयर 2:1 के रेश्यो में किया जाएगा- यानी हर एक शेयर पर दो बोनस शेयर मिलेंगे। बोर्ड इसके लिए एक अलग रिकॉर्ड डेट भी तय करेगा।

Q2FY26 में 61% बढ़ा मुनाफा

GRM Overseas ने Q2FY26 के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 61% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹14.83 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ा है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में, कंपनी ने ₹333.43 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो उसकी मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन सुधार के कारण आया है। इस तिमाही में EBITDA मार्जिन 7.32% रहा। कंपनी ने FY2025 में कंसोलिडेटेड नेट सेल्स ₹1,348.19 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹61.24 करोड़ दर्ज किए थे।

GRM Overseas के बारे में

शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग (व्यापार) का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।

शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।

GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।

कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।