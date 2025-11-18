वारंट कन्वर्जन से इस रियल एस्टेट कंपनी ने जुटाए ₹2.25 करोड़! शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

Penny Stock: रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने अपने निवेशकों को वारंट्स के बदले शेयर जारी करने की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी 10 लाख इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिनकी इश्यू प्राइस ₹30 प्रति शेयर रखी गई है (जिसमें ₹29 का प्रीमियम शामिल है)।

ये शेयर 1,00,000 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद जारी किए जा रहे हैं। ये वही वारंट हैं जो पहले ₹300 प्रति वारंट की कीमत पर जारी किए गए थे।

ये शेयर कुमार अग्रवाल (नॉन-प्रमोटर/पब्लिक कैटेगरी) को प्रिफरेंशियल आधार पर दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें वारंट्स के कन्वर्जन पर ₹2.25 करोड़ का बाकी बचा हुआ भुगतान करना था, जो अब कंपनी को मिल चुका है। उन्होंने प्रति वारंट ₹225 (यानी 75%) की बची हुई राशि जमा की है।

Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।

Hazoor Multi Projects Share

सुबह 11:18 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.41% या 0.43 रुपये गिरकर 30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hazoor Multi Projects के बारे में

यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो मुख्य रूप से सड़कों, हाईवे प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी का फोकस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट पर है, जिसमें हाईवे, ब्रिज, और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। Hazoor Multi Projects ने अपने कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स के जरिए धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति मजबूत की है।