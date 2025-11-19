Instant vs Pre-Approved Loan: दोनों में क्या है अंतर? उदाहरण से समझें और हमेशा के लिए दूर करें अपना कन्फ्यूजन

scorecardresearch
इन दोनों ही शब्दों में कई बार लोगों को काफी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में उदाहरण के साथ इन दोनों के बीच अंतर समझाएंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2025 18:05 IST
AI Generated Image

Instant vs Pre-Approved Loan: इस डिजिटल युग में, वित्तीय संस्थान ग्राहकों को तुरंत लोन देने के लिए कई आकर्षक ऑप्शन देते हैं। इनमें 'इंस्टेंट लोन' और 'प्री-अप्रूव्ड लोन' दो काफी पॉपुलर हैं।

हालांकि इन दोनों ही शब्दों में कई बार लोगों को काफी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में उदाहरण के साथ इन दोनों के बीच अंतर समझाएंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Instant Loan

'इंस्टेंट लोन' एक बड़ा टर्म है जिसका मतलब किसी भी ऐसे लोन से है, जिसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो और जिसका वितरण (Disbursal) मिनटों या कुछ घंटों के अंदर हो जाए। इस प्रकार के लोन में, ग्राहक लोन देने वाली संस्था (जैसे बैंक या एनबीएफसी) के पोर्टल पर जाकर खुद आवेदन करता है।

उदाहरण: मान लीजिए कि राहुल को अचानक अपने लैपटॉप खरीदने के लिए ₹50,000 की जरूरत है। वह एक वित्तीय ऐप पर जाकर, अपने दस्तावेज अपलोड करके लोन के लिए आवेदन करता है। यह एक इंस्टेंट लोन है, क्योंकि राहुल ने पहल की है और ऐप ने तुरंत वेरिफिकेशन करके उसे लोन दिया है। अप्रूवल इस बात पर निर्भर करेगा कि वह उस बैंक के सभी मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।

Pre-Approved Loan

'प्री-अप्रूव्ड लोन' असल में इंस्टेंट लोन की ही एक सब-कैटेगरी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बैंक द्वारा ग्राहक को पहल करके ऑफर किया जाता है। ये ऑफर केवल उन ग्राहकों को दिए जाते हैं, जिनका उस बैंक के साथ एक अच्छा संबंध, बेहतरीन क्रेडिट हिस्ट्री और स्थिर आय रही हो।

उदाहरण: राहुल की सैलरी अकाउंट पिछले पांच सालों से 'X' बैंक में है, और उसका क्रेडिट स्कोर लगातार 800 से ऊपर रहा है। एक दिन, उन्हें बैंक से एक SMS या ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है: "बधाई! आपके लिए ₹4 लाख का प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन उपलब्ध है, जिसे बिना किसी दस्तावेज के 5 मिनट में अपने खाते में लें।" यह एक प्री-अप्रूव्ड लोन है। यहां अप्रूवल की गारंटी लगभग 99% होती है, और दस्तावेजों की जरूरत लगभग ना के बराबर होती है।
 

