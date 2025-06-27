scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार70 रुपये वाला शेयर उछला, कंपनी ने पहले भी दिया मल्टीबैगर रिटर्न; जानें स्टॉक में तेजी की वजह

70 रुपये वाला शेयर उछला, कंपनी ने पहले भी दिया मल्टीबैगर रिटर्न; जानें स्टॉक में तेजी की वजह

आज के ट्रेडिंग सेशन में पेनी स्टॉक Rattanindia के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ने पांच साल में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 13:23 IST
RattanIndia Enterprises share price: The stock's 14-day relative strength index (RSI) came at 85.06.
27 जून 2025 को रतनइंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों (Rattanindia Share) ने जोरदार छलांग लगाई। BSE पर कंपनी के शेयर 7% से ज्यादा की तेजी के साथ ₹65.46 तक पहुंच गए। पिछले एक महीने में ही इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 40% से अधिक का उछाल आया है। मई के आखिर में ₹46.50 के आसपास ट्रेड कर रहा यह स्टॉक अब ₹65 के पार निकल गया है।

सम्बंधित ख़बरें

निवेशकों को दिया मल्टीबैगर रिटर्न

रतनइंडिया एंटरप्राइजेज ने पिछले पांच सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। 26 जून 2020 को कंपनी के शेयर की कीमत ₹3.67 थी और आज यह ₹65.46 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने लगभग 1670% का रिटर्न दिया है। पिछले चार साल में भी इस शेयर ने 68% का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 हफ्तों का हाई ₹92.10 है जबकि लो ₹37.45 रहा है।

कंपनी ने किया बड़ा एलान

इस तेजी के पीछे कंपनी की सहायक इकाई Revolt Motors की बड़ी घोषणा है। Revolt Motors अब श्रीलंका में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV1 और RV1+ लॉन्च करने जा रही है। ये बाइक्स 27 से 29 जून के बीच आयोजित होने वाले EV Motor Show Colombo 2025 में पेश की जाएंगी। यह लॉन्च Evolution Auto नाम की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ साझेदारी में की जा रही है।

इससे पहले, नवंबर 2024 में Revolt ने श्रीलंका में अपनी पॉपुलर बाइक RV400 और BRZ को लॉन्च किया था। यानी कंपनी न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ बना रही है।

रतनइंडिया पावर में भी तेजी

आज रतनइंडिया एंटरप्राइजेज के साथ रतनइंडिया पावर लिमिटेड के शेयरों में भी तेजी आई है। कंपनी के शेयर में 5% से अधिक की तेजी आई और यह ₹14.85 पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 31% का उछाल आया है। वहीं, बीते पांच सालों में इसने करीब 460% का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 27, 2025