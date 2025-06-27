27 जून 2025 को रतनइंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों (Rattanindia Share) ने जोरदार छलांग लगाई। BSE पर कंपनी के शेयर 7% से ज्यादा की तेजी के साथ ₹65.46 तक पहुंच गए। पिछले एक महीने में ही इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 40% से अधिक का उछाल आया है। मई के आखिर में ₹46.50 के आसपास ट्रेड कर रहा यह स्टॉक अब ₹65 के पार निकल गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

निवेशकों को दिया मल्टीबैगर रिटर्न

रतनइंडिया एंटरप्राइजेज ने पिछले पांच सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। 26 जून 2020 को कंपनी के शेयर की कीमत ₹3.67 थी और आज यह ₹65.46 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने लगभग 1670% का रिटर्न दिया है। पिछले चार साल में भी इस शेयर ने 68% का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 हफ्तों का हाई ₹92.10 है जबकि लो ₹37.45 रहा है।

कंपनी ने किया बड़ा एलान

इस तेजी के पीछे कंपनी की सहायक इकाई Revolt Motors की बड़ी घोषणा है। Revolt Motors अब श्रीलंका में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV1 और RV1+ लॉन्च करने जा रही है। ये बाइक्स 27 से 29 जून के बीच आयोजित होने वाले EV Motor Show Colombo 2025 में पेश की जाएंगी। यह लॉन्च Evolution Auto नाम की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ साझेदारी में की जा रही है।

इससे पहले, नवंबर 2024 में Revolt ने श्रीलंका में अपनी पॉपुलर बाइक RV400 और BRZ को लॉन्च किया था। यानी कंपनी न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ बना रही है।

रतनइंडिया पावर में भी तेजी

आज रतनइंडिया एंटरप्राइजेज के साथ रतनइंडिया पावर लिमिटेड के शेयरों में भी तेजी आई है। कंपनी के शेयर में 5% से अधिक की तेजी आई और यह ₹14.85 पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 31% का उछाल आया है। वहीं, बीते पांच सालों में इसने करीब 460% का रिटर्न दिया है।