SEBI की मंजूरी से उछला Jio Financial का शेयर, Jio BlackRock को मिला ब्रोकर बनने का लाइसेंस

27 जून 2025 को Jio Financial Services के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। शेयर बाजार खुलते ही BSE पर शेयर का भाव ₹313.85 पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में करीब 5% की तेजी के साथ यह ₹326.55 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। दोपहर 12.30 बजे तक शेयर ₹326.30 पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि लगातार चौथे दिन से स्टॉक में तेजी आ रही है।

SEBI से मिली बड़ी मंजूरी

इस तेजी की बड़ी वजह है कि SEBI ने Jio BlackRock Broking Private Limited को स्टॉकब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी Jio Financial ने 27 जून को एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी ने बताया कि SEBI ने 25 जून 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया।

Jio BlackRock Broking, Jio BlackRock Investment Advisers की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। अब ये नया लाइसेंस मिलने से Jio का फाइनेंशियल इकोसिस्टम और मजबूत होगा।

Jio BlackRock Investment Advisers के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO Marc Pilgrem ने कहा कि हम पहले से ही निवेशकों को पर्सनल फाइनेंशियल सलाह दे रहे हैं। अब हम उन्हें एक एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म भी देंगे जिससे वे खुद अपने निवेश कर सकें।

पहले भी मिली हैं कई मंजूरी

SEBI ने 10 जून 2025 को Jio BlackRock Investment Advisers को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम करने की मंजूरी दी थी। वहीं मई 2025 में Jio BlackRock Mutual Fund को म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए SEBI की अनुमति मिल चुकी है।

BlackRock की हेड ऑफ इंटरनेशनल Rachel Lord ने कहा कि SEBI से मिली तीन मंजूरियों के साथ अब हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी JioBlackRock भारत में निवेश से जुड़ी पूरी सेवा देने में सक्षम हो गई है।

Jio Financial ने अपनी पेमेंट बैंक ब्रांच Jio Payments Bank Ltd में ₹190 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश के तहत कंपनी को ₹10 के फेस वैल्यू पर 19 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं। इससे Jio Payments Bank की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हो गई है।

Jio Financial शेयर का परफॉर्मेंस

अगर पूरे साल की बात करें तो Jio Financial का शेयर अब तक 7% बढ़ चुका है। हालांकि पिछले 1 साल में स्टॉक में लगभग 8% की गिरावट आई थी। मार्च 2025 में इसका 52-हफ्तों का लो ₹198.60 था, जबकि सितंबर 2024 में इसने ₹363 का हाई छुआ था।