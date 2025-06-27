scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसबसे बड़े बैंक के शेयर ने किया ₹2000 का लेवल पार, MOFSL ने बताया आगे कितनी रहेगी तेजी

सबसे बड़े बैंक के शेयर ने किया ₹2000 का लेवल पार, MOFSL ने बताया आगे कितनी रहेगी तेजी

HDFC Bank Share: देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के शेयर ₹2000 रुपये के भाव को क्रॉस कर लिया है। इस तेजी के बाद ब्रोकरेज फर्म MOFSL ने स्टॉक का नया टारगेट सेट किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 10:43 IST
HDFC Bank stock
HDFC Bank stock

HDFC Bank Share Price: 26 जून 2025 (गुरुवार) का दिन HDFC बैंक के लिए काफी खास रहा। दरअसल, गुरुवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने पहली बार ₹2000 का आंकड़ा पार किया। जी हां, स्टॉक अपने ₹2027.40 के ऑल-टाइम हाई (All Time High) पर पहुंच गया। 

बढ़ा बैंक का मार्केट कैप

शेयर में आई इस तेजी के साथ HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 15.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में और ऊपर पहुंच गया। गुरुवार को बैंक निफ्टी इंडेक्स (Bank Nifty) ने भी 57,263 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। इस लेवल को पार करने के बाद बैंकिंग स्टॉक फोकस में आ गए।

HDB Financial Services के IPO ने जोड़ा नई जान

HDFC बैंक की सहायक कंपनी HDB Financial Services के IPO का असर भी इस तेजी में साफ नजर आया। यह ₹12,500 करोड़ का पब्लिक इश्यू है, जो सब्सक्रिप्शन के दूसरे ही दिन पूरा सब्सक्राइब हो गया। 26 जून को यह इश्यू 1.15 गुना सब्सक्राइब हुआ। बाजार मानता है कि इस लिस्टिंग से HDFC बैंक की कैपिटल पॉजिशन और मजबूत होगी।

क्या है ब्रोकरेज फर्म की राय (HDFC Bank Share Price Target)

ब्रोकरेज हाउस Motilal Oswal का मानना है कि HDFC बैंक की ग्रोथ स्टोरी आगे भी जारी रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 (FY26) में एचडीएफसी बैंक का लोन ग्रोथ 10% और FY27 में 13% रह सकता है।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है और डिपॉजिट बेस लगातार बढ़ रहा है। इससे बैंक के पास फंडिंग की दिक्कत नहीं होगी। Motilal Oswal ने HDFC बैंक का नया टारगेट प्राइस (HDFC Bank Share Target) ₹2200 कर दिया है।

बैंक दे रही डिविडेंड (HDFC Bank Dividend)

HDFC बैंक ने Q4 FY25 के नतीजों के बाद ₹22 प्रति शेयर का डिविडेंड देने का एलान किया है।  यह अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 जून तय की गई है। बता दें कि 26 जून को ही बैंक के शेयर एक्स-डिविडेंड (Ex-Dividend) पर ट्रेड हुए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
