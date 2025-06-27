scorecardresearch
200 रुपये वाले सरकारी शेयर फोकस में, ब्रोकरेज ने बताया कहां तक जाएगा भाव, चेक कर लें टारगेट प्राइस

PSU Stock: सरकारी कंपनी के शेयर निवेशकों के रडार में रहते हैं। अब 200 रुपये वाले सरकारी स्टॉक Gail (India) पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। आर्टिकल में स्टॉक का टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 10:19 IST
GAIL Share

Gail India Share Price: देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी GAIL India Limited एक बार फिर निवेशकों की रडार में है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने कंपनी के शेयर पर पॉजिटिव रुख अपनाया है और निवेशकों को इसे खरीदने (Buy) की सलाह दी है। 

हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह गेल इंडिया के शेयर (Gail India Share) 187.70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुले। सुबह 10.15 बजे कंपनी के शेयर 1.29 फीसदी की तेजी के साथ ₹189.20 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

क्यों फोकस में है शेयर?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) आने वाली बोर्ड मीटिंग में यूनिफाइड टैरिफ (Unified Tariff) को मंजूरी दे सकता है। वहीं, GAIL ने अपने नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर एक समान टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है।

कंपनी चाहती है कि यह टैरिफ 33% बढ़ाकर 78 रुपये प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) कर दिया जाए। इससे कंपनी को अच्छी कमाई हो सकती है।  कंपनी के मुताबिक, पाइपलाइन की कैपेसिटी में 6% की कमी आई है, जिसका असर टैरिफ बढ़ाने में पॉजिटिव साबित हो सकता है।

क्या है ब्रोकरेज की राय? (Gail India Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने अनुमान लगाया है कि अगर टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी होती है तो GAIL की ट्रांसमिशन आय यानी EBITDA में वित्त वर्ष 2027 (FY27E) तक 13% की बढ़ोतरी होगी। अगर 20% टैरिफ बढ़ता है तो यह ग्रोथ 26% तक जा सकती है। इसके साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE) भी मौजूदा 8% से बढ़कर 10-12% के बीच हो सकता है। 

Jefferies ने GAIL के स्टॉक पर अपनी 'BUY' रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके साथ ही फर्म ने बताया कि अगर टैरिफ बढ़ोतरी का फैसला होता है, तो GAIL के शेयर में 34% तक की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक का Target Price ₹210 प्रति शेयर रखा है, जो मौजूदा कीमत से कहीं ऊपर है।

शेयर का टेक्निकल चार्ट 

26 जून को GAIL के शेयर 1.65% की तेजी के साथ ₹186.99 पर बंद हुए। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक यह स्टॉक 5, 10, 20, 30, 50, 100 और 150 दिन के Simple Moving Average (SMA) से ऊपर चल रहा है, जो एक मजबूत स्थिति का संकेत है।

