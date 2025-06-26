ये शेयर कराएगा कमाई, कंपनी ने किया फंडरेजिंग के साथ डिविडेंड का एलान; चेक करें रिकॉर्ड डेट

अगर आपने Can Fin Homes का शेयर खरीद रखा है या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। कंपनी ने एक साथ दो बड़ी बातें कही हैं। कंपनी ने बताया कि वह निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी करीब ₹11,000 करोड़ का फंड जुटाने की तैयारी में है।

यह खबर गुरुवार को आई और इसके बाद बाजार में कंपनी के शेयर को लेकर हलचल तेज हो गई। दोपहर 2 बजे के करीब कंपनी के शेयर का भाव ₹789 प्रति शेयर पहुंच गया था।

Can Fin Homes Dividend

Can Fin Homes ने बताया है कि ₹6 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर होंगे उन्हें हर शेयर पर ₹6 दिए जाएंगे। डिविडेंड के लिए कंपनी ने Record Date 11 जुलाई 2025 (शुक्रवार) तय की है।

जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 11 जुलाई को शेयर होंगे उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

कंपनी जुटाएगी ₹11,000 करोड़

Can Fin Homes ने अपने बोर्ड मीटिंग में यह भी फैसला किया है कि वह ₹11,000 करोड़ तक की फंडिंग जुटाएगी। इसका मतलब है कि कंपनी पैसे इकट्ठा करेगी ताकि वो अपना काम और बड़ा कर सके।

इसमें से ₹10,000 करोड़ कंपनी उधारी (Debt) से जुटाएगी। यानी वो बॉन्ड, डिबेंचर या विदेशी कर्ज लेकर ये रकम जुटाएगी। बाकी ₹1,000 करोड़ कंपनी शेयर बेचकर (Equity) लाएगी। इसके लिए वो राइट्स इश्यू, QIP (Qualified Institutional Placement) या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है।

यह फंड कंपनी हाउसिंग सेक्टर में अपने काम को बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने और टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए लगाएगी।

फैसलों पर लगेगी मुहर 20 अगस्त को

ये सारे फैसले अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं। इन पर आखिरी फैसला कंपनी की सालाना बैठक यानी AGM (Annual General Meeting) में होगा। यह मीटिंग 20 अगस्त 2025 को होनी है, जहां सभी शेयरहोल्डर्स अपनी सहमति देंगे।