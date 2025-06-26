Nestle Share Price: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestle India Ltd) के शेयरों में गुरुवार को लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। यह तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। नेस्ले इंडिया ने बताया कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान जल्द होगा।

इस घोषणा के बाद बीएसई पर नेस्ले इंडिया का शेयर 1.67% की तेजी के साथ ₹2,444.65 पर पहुंच गया और कंपनी का मार्केट कैप ₹2.34 लाख करोड़ हो गया।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस बोनस इश्यू के लिए ₹96.41 करोड़ की पूंजी, कंपनी के रिजर्व से जारी की जाएगी।

शेयर की यह तेजी ऐसे समय आई है जब मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% घटकर ₹885 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹934 करोड़ था। इसके बावजूद, निवेशकों ने बोनस इश्यू की खबर को पॉजिटिव रूप में लिया है।

इससे पहले डिविडेंड का किया था ऐलान

बोनस इश्यू से पहले कंपनी ने 24 अप्रैल को बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की थी। कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई तय की गई है। कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 24 जुलाई को किया जाएगा।

Nestle Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 14.25 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 11.25 रुपये का डिविडेंड जिसमें 8.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 2.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड था। इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2024 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया था।