Block Deals Today: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज PB Fintech Ltd और Delhivery Ltd के शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दोनों कंपनियों में बड़े ब्लॉक डील्स होने के बाद निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। वहीं, One MobiKwik Systems Ltd का शेयर शुरुआती घंटे में 5 फीसदी चढ़ा है जहां एक प्रमुख शेयरधारक द्वारा 8% हिस्सेदारी बेचने की खबर है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

PB Fintech का शेयर 0.27% गिरकर ₹1,834.90 पर ट्रेड कर रहा था। NSE के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के 50.5 लाख शेयर ₹1,839.80 प्रति शेयर की कीमत पर ब्लॉक डील हुई है जिसकी कुल वैल्यू ₹919.86 करोड़ रही। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के को-फाउंडर यशिश दहिया और आलोक बंसल अपनी 1.1% हिस्सेदारी $106 मिलियन (करीब ₹1,800 प्रति शेयर) में बेचने की योजना बना रहे हैं।

Delhivery का स्टॉक भी 0.13% गिरकर ₹387.65 पर पहुंचा। NSE पर ₹388.15 प्रति शेयर के भाव पर कंपनी के 1.19 करोड़ से अधिक शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी कुल वैल्यू ₹461 करोड़ रही। हालांकि इस ब्लॉक डील में बायर और सेलर की पहचान नहीं हो सकी।

इसके अलावा, One MobiKwik Systems Ltd का शेयर 5.14% की बढ़त के साथ ₹258.65 पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती एक घंटे में इस शेयर पर ₹641.89 करोड़ के शेयरों का कारोबार हुआ। दक्षिण अफ्रीका की Net1 UEPS Technologies की सब्सिडियरी Net1 Applied Technologies Netherlands BV अपनी पूरी 8% हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से बाहर निकलने की तैयारी में है। यह ब्लॉक डील आज के लिए तय थी और शेयरों की बिक्री मौजूदा बाजार मूल्य से अधिकतम 8.4% की छूट पर होनी थी।

MobiKwik का स्टॉक 18 दिसंबर 2024 को BSE पर ₹442.25 पर लिस्ट हुआ था, जो IPO प्राइस ₹279 से 58.50% प्रीमियम था। हालांकि, यह तेजी टिक नहीं सकी और बुधवार को शेयर ₹245.85 पर बंद हुआ, जो इश्यू प्राइस से 11.88% कम है।