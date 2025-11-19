खुशखबरी! अब iPhone में भी चलाएं दो WhatsApp अकाउंट, नया मल्टी-अकाउंट फीचर आया

iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। WhatsApp ने एक नया और बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके बाद अब iPhone यूजर्स भी एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट चला सकेंगे। यह फीचर फिलहाल iOS के बीटा वर्जन में टेस्टिंग के लिए कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया गया है।

मल्टी-अकाउंट फीचर की जरूरत क्यों?

WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WAbetainfo ने इस नए फीचर की जानकारी दी है और इसका नाम 'मल्टी अकाउंट' रखा है। यह सुविधा Android यूजर्स के लिए पहले से मौजूद है।

दरअसल, कई लोग पर्सनल और प्रोफेशनल काम के लिए दो अलग-अलग मोबाइल नंबर (सिम कार्ड) इस्तेमाल करते हैं। अभी तक iPhone यूजर्स को इन दोनों अकाउंट को एक ही WhatsApp ऐप में चलाने की सुविधा नहीं मिलती थी। इसके लिए उन्हें WhatsApp Business ऐप का सहारा लेना पड़ता था, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। WhatsApp ने अब इसी समस्या का समाधान करते हुए यह 'मल्टी अकाउंट' फीचर पेश किया है।

अकाउंट स्विच करना हुआ आसान

नया फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। एक बार रोल आउट होने के बाद, यूजर्स को अपने अकाउंट के बीच स्विच करने के लिए एक अकाउंट लिस्ट मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स अपनी प्रोफाइल आइकन के पास दिए गए एक बटन या सेटिंग्स में जाकर आसानी से एक नंबर से दूसरे नंबर पर स्विच कर सकेंगे।

हालांकि, नया अकाउंट इस्तेमाल करने से पहले यूजर्स को सेटिंग्स में जाकर अपना दूसरा नंबर ऐड करना होगा। एक बार लॉगिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप दोनों अकाउंट के बीच बिना किसी परेशानी के स्विच कर पाएंगे। WAbetainfo ने इस अपकमिंग फीचर की इमेज भी शेयर की है, जिसमें अकाउंट जोड़ने का पूरा तरीका बताया गया है।

WhatsApp ने iPhone के लिए मल्टी अकाउंट फीचर की टेस्टिंग की. (Photo: Wabetainfo.com)

हर अकाउंट की सेटिंग्स होगी अलग

WhatsApp ने मल्टी अकाउंट फीचर में यूजर्स की प्राइवेसी और पसंद का खास ख्याल रखा है। इस फीचर के तहत, आपके हर एक अकाउंट की सेटिंग्स और पिन्ड मैसेज (Pinned Messages) अलग-अलग रहेंगे। यानी, जब भी आप ऐप में अपना अकाउंट बदलेंगे, तो आपके मैसेज और सेटिंग्स भी उस अकाउंट के हिसाब से अपने आप बदल जाएंगी।