टुकड़ों में बंटेगा डिफेंस शेयर, 4 साल में 10 गुना बढ़ा स्टॉक प्राइस, चेक करें स्टॉक स्पलिट की रिकॉर्ड डेट

Paras Defence and Space Technologies के शेयर 27 जून को करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर निवेशको के फोकस में है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक स्पलिट का एलान किया है। इस एलान के बाद स्टॉक में शानदार तेजी आई है।

Paras Defence ने 30 अप्रैल 2025 को एलान किया था कि वह अपने ₹10 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹5 के दो शेयरों में बांटेगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट के बाद वह 2 शेयरों में बदल जाएगा। इससे शेयर की कीमत घटेगी लेकिन निवेश की कुल वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहेगी। इससे छोटे निवेशकों को स्टॉक खरीदने में आसानी होगी।

कब है रिकॉर्ड डेट?

इस स्टॉक स्प्लिट का Record Date 4 जुलाई 2025 तय की गई है। इसका मतलब है कि अगर आप 4 जुलाई तक Paras Defence के शेयर अपने Demat Account में रखते हैं, तो आपको इसका फायदा मिलेगा।

IPO से लेकर अब तक शानदार ग्रोथ

Paras Defence का IPO सितंबर 2021 में ₹175 प्रति शेयर के भाव पर आया था। यह IPO देश के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ में से एक है। लिस्टिंग के चार महीने बाद ही पारस के शेयर लगभग 10 गुना बढ़कर ₹1625 तक पहुंच गया है।

इन निवेशकों को होगा फायदा

स्टॉक स्प्लिट का मुख्य फायदा यह होता है कि शेयर की कीमत घटने से छोटे निवेशकों को निवेश करने का अवसर मिलता है। अगर शेयर ₹1625 से आधा होकर ₹800 के आसपास हो जाता है, तो जिन निवेशकों के लिए यह पहले महंगा था अब वो आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं।