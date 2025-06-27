Upcoming IPO: आईपीओ मार्केट में जल्द ही क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Credila Financial Services Limited) का आईपीओ आने जा रहा है। दरअसल कंपनी ने सेबी के पास अपना UDRHP-I दाखिल किया है।

क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक इंडियन एजुकेशन फाइनेंस कंपनी है जो भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को एजुकेशन लोन देती है।

कंपनी का यह आईपीओ कुल 5000 करोड़ रुपये का है जिसमें कंपनी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 2000 करोड़ रुपये और फ्रेश इश्यू के जरिए 3000 करोड़ रुपये जुटाएगी।

₹2,000 करोड़ तक के OFS में प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर कोपवूर्न बी.वी ₹950 करोड़ रुपये के शेयर ऑफलोड करेंगे और बाकी का ₹1,050 करोड़ रुपये का शेयर HDFC Bank Limited ऑफलोड करेगा जो कंपनी का अन्य शेयरहोल्डर भी है।

साल 2006 में स्थापित यह कंपनी इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार कई मापदंडों पर भारत में एक अग्रणी एजुकेशन फाइनेंस कंपनी है।

इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नेट डेट की वर्ष-दर-वर्ष ग्रोथ के मामले में भारत में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एजुकेशन-फोकस्ड एनबीएफसी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के बीच 47.67% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी।

कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक ₹41,469 करोड़ का नेट डेट है; वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी ने ₹990 करोड़ का PAT घोषित किया है।

कंपनी भारत में सबसे तेजी से बढ़ती एजुकेशन फोकस्ड एनबीएफसी है (जिसमें क्रेडिला सहित तीन कंपनियां शामिल हैं) जिसके वित्तीय वर्ष 2023 और 2025 के बीच नेट डेट में 64.96% की सीएजीआर और 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 84.26% की साल-दर-साल वृद्धि है।

