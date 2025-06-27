HDB Financial Services IPO Day 3: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) के आईपीओ का सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पिछले दो दिनों में इस आईपीओ को कुल 1.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने अब तक 0.90 गुना, Non-Institutional Investor (NIIs) ने अब तक 2.20 गुना, Retail Individual Investor ने अब तक 0.63 गुना, Employees ने अब तक 2.95 गुना और Shareholder ने अब तक 1.64 गुना सब्सक्राइब किया है।

सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?

ब्रोकरेज फर्म्स का रुख इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव है। निर्मल बंग, चॉइस ब्रोकिंग, अरिहंत कैपिटल, केनरा बैंक सिक्योरिटीज और बजाज ब्रोकिंग ने इसे "लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब" करने की सलाह दी है। चोला सिक्योरिटीज ने "लिस्टिंग गेन" के लिए इसे उपयुक्त माना है, जबकि आनंद राठी और एसबीआई सिक्योरिटीज ने "सब्सक्राइब" की सिफारिश की है।

HDB Financial Services IPO Details

यह ऑफर 25 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था जो आज यानी 27 जून को बंद हो रहा है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 700-740 रुपये का है और लॉस साइज 20 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 14000 रुपये का निवेश करना होगा।

कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से कुल ₹12,500 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसमें ₹2,500 करोड़ के फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है।

HDB Financial Services IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपोओ का आज जीएमपी 60 रुपये है। लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 8.11% के प्रीमियम के साथ ₹800 पर हो सकती है।

HDB Financial Services के बारे में

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDBFS) एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। यह पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस देती है।

एचडीबीएफएस को अपने लॉन्ग टर्म लोन और बैंक सुविधाओं के लिए केयर एएए और क्रिसिल एएए रेटिंग और अपने शॉर्ट टर्म और कमर्शियल पेपर के लिए ए1+ रेटिंग मिली है। कंपनी के बिजनेस में लेंडिंग और बीपीओ सर्विस दोनों मौजूद है।

HDB Financial Services IPO Allotment Date

इस आईपीओ की अलॉटमेंट सोमवार 30 जून 2025 को हो सकती है।

HDB Financial Services IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 2 जुलाई को हो सकती है।