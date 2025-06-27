Stock to BUY: रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सनटेक रियल्टी लिमिटेड (Sunteck Realty Ltd) के शेयर में आज भले ही सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा हो लेकिन ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने बड़ा दांव लगाते हुए आने वाले महीनों में करीब 40% की तेजी की बात कही है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी कवरेज की शुरुआत करते हुए कंपनी पर अपनी राय दी है और साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Sunteck Realty पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि सनटेक रियल्टी लिमिटेड MMR के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक है और इसने वेस्टर्न और एक्सटेंडेड वेस्टर्न उपनगरों सहित विभिन्न छोटे बाजारों में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाई है।

कोविड महामारी से पहले 2-3 प्रोजेक्ट पर निर्भर रहने वाली कंपनी ने अपने रिसर्च समर्थित दृष्टिकोण के माध्यम से उभरते स्थानों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करके सात स्थानों में अपनी उपस्थिति को सफलतापूर्वक डायवर्सिफाइ किया है। इसी तरह, FY22 से इनमें से चार स्थानों पर सफल लॉन्च के कारण FY22-25 की तुलना में प्री-सेल्स में 2 गुना वृद्धि हुई है। लगभग 400 बिलियन रुपये से अधिक की मजबूत प्रोजक्ट पाइपलाइन के साथ, मैनेजमेंट निकट भविष्य में 150 बिलियन रुपये की इन्वेंट्री लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है।

इसलिए ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यह मोमेंटम निकट भविष्य में बनी रहेगी और वित्त वर्ष 25-28 के दौरान बुकिंग में 28% CAGR और इसी अवधि के दौरान कलेक्शन 35% CAGR तक पहुंच सकता है।

Sunteck Realty Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 615 रुपये रखा है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में इसका करंट मार्केट प्राइस 442 रुपये रखा है और यहां से ब्रोकरेज को उम्मीद है की शेयर 12 महीने में 39.1% ऊपर जाएगा।

Sunteck Realty Share Price

सुबह 11:28 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर सपाट कारोबार कर रहा है। शेयर 0.01% या 0.05 रुपये चढ़कर 442.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

