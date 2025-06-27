Vodafone Idea Share Price: जारी है ताबड़तोड़ तेजी! 4% से ज्यादा उछला भाव - ये है बड़ी वजह
बीते 24 जून को कंपनी ने मीडिया में चल रही खबरों, जिसमें कंपनी के 84,000 करोड़ रुपये के बकाए पर सरकार राहत देने पर विचार कर रही है, का खंडन किया था। लेकिन इसके बाद भी स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं आज क्यों है इस पेनी स्टॉक में रैली?
Vodafone Idea Share Price: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 14% से अधिक चढ़ा चुका है।
बीते 24 जून को कंपनी ने मीडिया में चल रही खबरों, जिसमें कंपनी के 84,000 करोड़ रुपये के बकाए पर सरकार राहत देने पर विचार कर रही है, का खंडन किया था। कंपनी ने बताया था कि हमें इस मामले के संबंध में सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
लेकिन इसके बाद भी स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं आज क्यों है इस पेनी स्टॉक में रैली?
Vodafone Idea के शेयर में आज क्यों तेजी?
दरअसल शुक्रवार को शेयर में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के वजह से आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक कंपनी के 3,31,35,460 (3.31 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हो चुका है।
कंपनी का शेयर सुबह 10:31 बजे तक एनएसई पर 4.01% या 0.29 रुपये चढ़कर 7.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.72% या 0.27 रुपये चढ़कर 7.52 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
1 हफ्ते में 14% से ज्यादा उछला शेयर
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14.79% चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में दौरान स्टॉक लगभग सपाट रहा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में 59 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा पिछले 3 साल में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।