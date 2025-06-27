Stock to BUY: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म FSN E-Commerce Ventures Ltd (Nykaa) के शेयर में आज करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है। आज इस शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने अपनी राय देते हुए भविष्यवाणी की है की अगले 12 महीने में शेयर में 20.9% यानी करीब 21% की तेजी आएगी।

FSN E-Commerce Ventures Ltd Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:54 बजे तक एनएसई पर 1.40% 2.90 रुपये चढ़कर 209.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.56% या 1.15 रुपये की तेजी के साथ 208.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Nykaa पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए कहा कि नाइका के इंवेस्टर डे ने BPC और फैशन सेगमेंट में कंपनी की आक्रामक ग्रोथ मोमेंटम को दिखाया है। इसके eB2B बिजनेस में पहले से ही मजबूत विकास गति देखी जा रही है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी ने फैशन के लिए FY26 EBITDA ब्रेकईवन की ओर भी संकेत दिया, जो हमारे FY27 अनुमान से पहले था। जबकि मैनेजमेंट ने ग्रोथ पर अपने निरंतर ध्यान के कारण BPC EBITDA मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया है।

हालांकि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्थिर रहेगा, EBITDA मार्जिन विस्तार को ऑपरेटिंग लीवरेज द्वारा सपोर्ट मिलेगा।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि नाइका द्वारा अगले पांच वर्षों में बीपीसी में 20 के दशक के मध्य तक जीएमवी ग्रोथ और फैशन NSV में 3-4 गुना वृद्धि का सुझाव, मैनेजमेंट के विभिन्न विकास लीवरों को बढ़ाने में मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो इसकी स्पेशल मार्केट स्थिति को मजबूत करता है।

Nykaa Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 250 रुपये का दिया है। जो मौजूदा प्राइस से 20.9% अधिक है।