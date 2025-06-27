40 रुपये के छुटकू शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख को बना दिया करोड़ों का
शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको बाजार में सूचीबद्ध ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो कि एक पेनी स्टॉक है और अक्सर निवेशकों के बीच फोकस में रहता है।
शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसे स्टॉक निकलते हैं जो चुपचाप लंबी दौड़ तय कर जाते हैं। Hazoor Multi Projects भी ऐसा ही एक स्टॉक है। पिछले कुछ समय से यह शेयर निवेशकों के फोकस में है। इस स्टॉक की खास बात है कि स्टॉक की कीमत 40 रुपये के करीब है।
पांच साल में जबरदस्त मुनाफा
साल 2020 में इस स्टॉक की कीमत सिर्फ 12 पैसे थी। आज यह शेयर ₹39.19 पर बंद हुआ। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले निवेश किया होता तो उसे काफी फायदा होता। वहीं, जिन निवेशक ने इस कंपनी के शेयर में शुरुआत से निवेश किया है उन्हें अभी तक 33,000 फीसदी का रिटर्न मिलता। अगर आपने पांच साल पहले इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 3.32 करोड़ रुपये होती।
कुछ दिन से स्टॉक में जारी उतार-चढ़ाव
लॉन्ग टर्म में शेयर ने जबरदस्त कमाई दी है। वहीं, पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 17% की गिरावट आई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 25% से ज्यादा गिरा है।
शेयर में क्यों आई गिरावट
Hazoor Multi Projects के Q4 (जनवरी-मार्च 2025) के नतीजे खास अच्छे नहीं रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 69% तक घट गया है। पिछली बार जहां मुनाफा 53.93 करोड़ था, इस बार यह गिरकर 16.78 करोड़ रुपये पर आ गया। साथ ही, कंपनी की रियल एस्टेट से होने वाली कमाई भी घटकर 249 करोड़ रुपये रह गई, जो कि पहले के मुकाबले 46% कम है।
कंपनी ने दिया डिविडेंड
कंपनी ने भले ही मुनाफा कमाया हो, लेकिन उसने अपने शेयरधारकों को निराश नहीं किया। 30 मई 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने प्रति शेयर 0.20 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का एलान किया। यह डिविडेंड उन लोगों को मिलेगा जिनके पास कंपनी के पूरी तरह चुकता 1 रुपये वाले शेयर्स हैं।