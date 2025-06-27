scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार40 रुपये के छुटकू शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख को बना दिया करोड़ों का

40 रुपये के छुटकू शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख को बना दिया करोड़ों का

शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको बाजार में सूचीबद्ध ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो कि एक पेनी स्टॉक है और अक्सर निवेशकों के बीच फोकस में रहता है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 16:47 IST
Hazoor Multi Projects shares
Hazoor Multi Projects shares

शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसे स्टॉक निकलते हैं जो चुपचाप लंबी दौड़ तय कर जाते हैं। Hazoor Multi Projects भी ऐसा ही एक स्टॉक है। पिछले कुछ समय से यह शेयर निवेशकों के फोकस में है। इस स्टॉक की खास बात है कि स्टॉक की कीमत 40 रुपये के करीब है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पांच साल में जबरदस्त मुनाफा

साल 2020 में इस स्टॉक की कीमत सिर्फ 12 पैसे थी। आज यह शेयर ₹39.19 पर बंद हुआ। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले निवेश किया होता तो उसे काफी फायदा होता। वहीं, जिन निवेशक ने इस कंपनी के शेयर में शुरुआत से निवेश किया है उन्हें अभी तक 33,000 फीसदी का रिटर्न मिलता। अगर आपने पांच साल पहले इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 3.32 करोड़ रुपये होती।

कुछ दिन से स्टॉक में जारी उतार-चढ़ाव

लॉन्ग टर्म में शेयर ने जबरदस्त कमाई दी है। वहीं, पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 17% की गिरावट आई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 25% से ज्यादा गिरा है। 

शेयर में क्यों आई गिरावट

Hazoor Multi Projects के Q4 (जनवरी-मार्च 2025) के नतीजे खास अच्छे नहीं रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 69% तक घट गया है। पिछली बार जहां मुनाफा 53.93 करोड़ था, इस बार यह गिरकर 16.78 करोड़ रुपये पर आ गया। साथ ही, कंपनी की रियल एस्टेट से होने वाली कमाई भी घटकर 249 करोड़ रुपये रह गई, जो कि पहले के मुकाबले 46% कम है।

कंपनी ने दिया डिविडेंड

कंपनी ने भले ही मुनाफा कमाया हो, लेकिन उसने अपने शेयरधारकों को निराश नहीं किया। 30 मई 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने प्रति शेयर 0.20 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का एलान किया। यह डिविडेंड उन लोगों को मिलेगा जिनके पास कंपनी के पूरी तरह चुकता 1 रुपये वाले शेयर्स हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 27, 2025