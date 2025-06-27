scorecardresearch
700 रुपये वाले शेयर ने कर दिया कमाल, निवेशकों को इतने साल में बनाया मालामाल

700 रुपये वाले शेयर ने कर दिया कमाल, निवेशकों को इतने साल में बनाया मालामाल

शेयर बाजार में कई स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में Shriram finance का नाम भी शामिल हैं। आइए, जानते हैं कि इस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 14:59 IST
Shriram finance share price
Shriram finance share price

शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे होते हैं जो सालों में शानदार कमाई करके निवेशकों को करोड़पति बना देते हैं। ऐसी ही एक कंपनी श्रीराम फाइनेंस (Shriram finance) है। एक समय था जब इस कंपनी के शेयर की कीमत 1 रुपये से कम थी। वही, अभी स्टॉक का प्राइस ₹700 के पार चला गया है।

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी गई। हालांकि, यह बिकवाली काफी कम थी। दोपहर करीब 3 बजे कंपनी के शेयर ₹699.95 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

निवेशकों की बदली किस्समत

साल 1999 में श्रीराम फाइनेंस का शेयर सिर्फ 0.99 पैसे में मिल रहा था। आज वही शेयर करीब ₹703 पर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने 25 साल पहले ₹10,000 का निवेश किया होता, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹71 लाख से भी ज्यादा हो जाती। बता दें कि पिछले साल सितंबर 2024 में श्रीराम फाइनेंस के शेयर ₹730 के ऑलटाइम हाई पर पहुंच चुका था।

शेयर ने 25 साल में 71000% से ज्यादा रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं होती। श्रीराम फाइनेंस ने लगातार प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड भी दिया और अपना कर्ज देने का काम लगातार बढ़ाया। इस वजह से निवेशकों का भरोसा इस पर लगातार बना रहा।

क्या करती है कंपनी?

यह कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो मुख्य रूप से कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक-बस जैसे व्हीकल पर लोन देती है। इसके अलावा यह पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और टू-व्हीलर लोन भी देती है। कंपनी लोगों से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के जरिए भी पैसा जुटाती है।

श्रीराम फाइनेंस का ज्यादातर फोकस छोटे शहरों और गांवों पर है। यही वजह है कि वहां इसका भरोसा और ग्राहक मजबूत हैं। कंपनी इन्हीं इलाकों में अपना बिजनेस फैलाकर लगातार मुनाफा कमा रही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 27, 2025