700 रुपये वाले शेयर ने कर दिया कमाल, निवेशकों को इतने साल में बनाया मालामाल

शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे होते हैं जो सालों में शानदार कमाई करके निवेशकों को करोड़पति बना देते हैं। ऐसी ही एक कंपनी श्रीराम फाइनेंस (Shriram finance) है। एक समय था जब इस कंपनी के शेयर की कीमत 1 रुपये से कम थी। वही, अभी स्टॉक का प्राइस ₹700 के पार चला गया है।

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी गई। हालांकि, यह बिकवाली काफी कम थी। दोपहर करीब 3 बजे कंपनी के शेयर ₹699.95 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

निवेशकों की बदली किस्समत

साल 1999 में श्रीराम फाइनेंस का शेयर सिर्फ 0.99 पैसे में मिल रहा था। आज वही शेयर करीब ₹703 पर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने 25 साल पहले ₹10,000 का निवेश किया होता, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹71 लाख से भी ज्यादा हो जाती। बता दें कि पिछले साल सितंबर 2024 में श्रीराम फाइनेंस के शेयर ₹730 के ऑलटाइम हाई पर पहुंच चुका था।

शेयर ने 25 साल में 71000% से ज्यादा रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं होती। श्रीराम फाइनेंस ने लगातार प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड भी दिया और अपना कर्ज देने का काम लगातार बढ़ाया। इस वजह से निवेशकों का भरोसा इस पर लगातार बना रहा।

क्या करती है कंपनी?

यह कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो मुख्य रूप से कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक-बस जैसे व्हीकल पर लोन देती है। इसके अलावा यह पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और टू-व्हीलर लोन भी देती है। कंपनी लोगों से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के जरिए भी पैसा जुटाती है।

श्रीराम फाइनेंस का ज्यादातर फोकस छोटे शहरों और गांवों पर है। यही वजह है कि वहां इसका भरोसा और ग्राहक मजबूत हैं। कंपनी इन्हीं इलाकों में अपना बिजनेस फैलाकर लगातार मुनाफा कमा रही है।

