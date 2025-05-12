HDFC Defence Fund ने इन 6 शेयरों में बढ़ाई हिस्सेदारी - चेक करें लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग

HDFC Defence Fund: डिफेंस सेक्टर पर फोकस करने वाला म्यूचुअल फंड, HDFC Defence Fund ने अपने लेटेस्ट पोर्टफोलियो होल्डिंग में बदलाव किया है और 6 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अप्रैल 2025 में 6 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिनमें Hindustan Aeronautics, Solar Industries, BEML, MTAR Technologies, Astra Microwave Products, और Centum Electronics शामिल हैं।

advertisement

किस शेयर में कितनी हिस्सेदारी?

HDFC Defence Fund ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के करीब 1.29 लाख शेयर जोड़े, जिससे अप्रैल में कुल होल्डिंग 24.87 लाख शेयर हो गई, जो मार्च में 23.58 लाख थी।

फंड ने BEML के 90,393 शेयर भी जोड़े, जिससे कुल होल्डिंग 16.14 लाख शेयर हो गई, जबकि मार्च में यह 15.24 लाख थी।

Astra Microwave Products में होल्डिंग्स मार्च में 35.96 लाख शेयरों से बढ़कर अप्रैल में 36.66 लाख हो गई।

फंड ने Solar Industries के 37,423 शेयर, MTAR टेक्नोलॉजीज के 17,012 शेयर और Centum Electronics के 1,877 शेयर भी जोड़े।

इस महीने के दौरान फंड का 16 शेयरों में निवेश स्थिर रहा। इनमें Adani Energy Solutions, Avalon Technologies, Diffusion Engineers, InterGlobe Aviation, Larsen & Toubro, Rishabh Instruments, Premier Explosives, और Power Mech Projects शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान कोई नया स्टॉक नहीं जोड़ा गया, न ही किसी मौजूदा होल्डिंग से पूरी तरह बाहर निकला गया।

30 अप्रैल, 2025 तक, फंड के पोर्टफोलियो में 22 स्टॉक थे, जिनकी कुल AUM 5,487 करोड़ रुपये दर्ज की गई थीं।

HDFC Defence Fund: टॉप 10 होल्डिंग

30 अप्रैल 2025 तक के डेटा के मुताबिक

Hindustan Aeronautics Limited - 20.34%

Bharat Electronics Ltd. - 19.34%

Solar Industries India Ltd. - 14.52%

BEML Limited - 9.31%

Astra Microwave Products Ltd. - 5.54%

Cyient DLM Limited - 4.57%

Larsen and Toubro Ltd. - 3.11%

Premier Explosives Ltd. - 2.77%

MTAR Technologies Limited - 2.75%

InterGlobe Aviation Ltd. - 2.54%

2 जून, 2023 को लॉन्च की गई यह स्कीम वर्तमान में लार्ज-कैप को 46.14%, मिड-कैप को 14.52%, स्मॉल-कैप को 34.6% और अन्य श्रेणियों को 4.74% पैसा अलॉट करती है।