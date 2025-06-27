scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसगरीबों को मुफ्त राशन देती है ये सरकारी योजना, जानिए पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी प्रक्रिया

गरीबों को मुफ्त राशन देती है ये सरकारी योजना, जानिए पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Sarkari Yojana: सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी को फ्री राशन मिलता है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 17:29 IST
PMGKAY Details
PMGKAY Details

Goverment Schemes: देश के करोड़ों गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन देती है।

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? (What is PMGKAY?)

इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी, जब कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों की हालत बेहद खराब हो गई थी। नौकरी छूटने और कमाई रुकने के चलते करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि जरूरतमंदों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल फ्री दिया जाएगा।

क्या है योजना की पात्रता (PMGKAY Eligibility)

इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA - National Food Security Act) के तहत आते हैं। इनमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY - Antyodaya Anna Yojana) वाले बेहद गरीब परिवार शामिल हैं।

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

  • सक्रिय राशन कार्ड (Active Ration Card)
     
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
     
  • BPL प्रमाणपत्र (BPL Certificate) या आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
     

राशन कार्ड नहीं है तो क्या करें?

अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप अपने राज्य की राशन वेबसाइट (State Ration Portal) जैसे epds.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर अपने नजदीकी राशन डीलर (Ration Dealer) या खाद्य आपूर्ति कार्यालय (Food Supply Office) से संपर्क करें और ऑफलाइन फॉर्म भरें।

बता दें कि अब तक इस स्कीम से 80 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा ले चुके हैं। IMF की रिपोर्ट बताती है कि इस योजना ने 2020 में भारत में गरीबी को बढ़ने से रोका और गरीबों को समय पर राशन मिल सका।

