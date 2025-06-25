अगर आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई सरकारी निवेश योजना (Government Investment Scheme for Children) तलाश रहे हैं, तो आपके पास दो शानदार ऑप्शन NPS वात्सल्य योजना और सुकन्या समृद्धि योजना हैं। ये दोनों स्कीमें खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं।

इन दोनों स्कीम के फायदे अलग-अलग हैं। आइए, जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए कौन-सी स्कीम बेहतर है।

क्या है NPS वात्सल्य योजना? ( What is NPS Vatsalya?)

NPS वात्सल्य योजना को सरकार ने बजट 2024-25 में लॉन्च किया था। यह एक तरह की पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है। इस स्कीम में आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) संचालित करता है।

इस स्कीम में आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सालाना कम से कम ₹1,000 जमा करना जरूरी होता है। इसमें निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।

NPS वात्सल्य योजना के फायदे (Benefits of NPS Vatsalya)

NPS वात्सल्य में जो पैसा आप जमा करते हैं, वह इक्विटी और डेट फंड्स में लगाया जाता है। इससे लॉन्ग टर्म में 9.5% से 10% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। अगर आपको 3 साल बाद पैसे की जरूरत होती है, जैसे बच्चे की पढ़ाई या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो आप जमा राशि में से 25% तक निकाल सकते हैं।

इस स्कीम में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। निवेशक को आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C और 80CCD(1B) के तहत अलग-अलग छूट मिलती है।

बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बेहतरीन सेविंग स्कीम () हो सकती है। यह स्कीम सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए होती है। इसमें अकाउंट खोलने के बाद 15 साल तक निवेश किया जा सकता है और योजना 21 साल में मैच्योर होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे (Benefits of Sukanya Samriddhi Yojana)

सुकन्या योजना में इस समय 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो बाकी सेविंग स्कीम के मुकाबले ज्यादा है। यह ब्याज दर सरकार हर तीन महीने में तय करती है।

इसमें आप ₹250 से लेकर ₹1.5 लाख तक हर साल जमा कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये योजना पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसका मतलब है कि जमा पैसा, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट किसी पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।

बेटी के 18 साल के होने या 10वीं पास करने के बाद आप अकाउंट से 50% पैसा निकाल सकते हैं। जब बेटी 21 साल की हो जाए या उसकी शादी हो जाए, तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

कौन-सी स्कीम रहेगी बेस्ट?

अगर आप लड़के या लड़की दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में पेंशन जैसा सिक्योर निवेश चाहते हैं तो NPS वात्सल्य योजना बेहतर है। वहीं, अगर आपके घर में बेटी है और आप टैक्स फ्री सेविंग्स के साथ एक फिक्स्ड और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है।