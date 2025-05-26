scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगPM Kisan Yojana: योजना का लाभ पाने का आखिरी मौका, 31 मई से पहले कर लें ये काम

PM Kisan Yojana: योजना का लाभ पाने का आखिरी मौका, 31 मई से पहले कर लें ये काम

PM Kisan 20th Installment Date: अगर पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए डॅाइव शुरू किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 12:39 IST

PM Kisan Enrollment Drive: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना () शुरू की है। इस योजना में किसानों को सालाना आर्थिक लाभ मिलता है। वर्तमान में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ह खबर आपके लिए है।

सरकार ने किसानों के लिए एनरोल ड्राइव शुरू किया है। यह ड्राइव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह ड्राइव 1 मई से शुरू हुई थी और 31 मई तक चलेगी। इस ड्राइव के तहत लाभार्थियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा नए किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और लोकल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह गांव स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए योगदान करें। 

अगर आपको अभी तक इस ड्राइव की कोई जानकरी नहीं हो तो आप अपने गांव के सरपंच या फिर सरपंच ऑफिस में जाकर संपर्क करें।

31 मई से पहले कर लें ये काम

बता दें कि योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को तीन चीज पूरी करनी होती है। सबसे पहली KYC आती है। अगर लाभार्थी केवाईसी नहीं करते हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

वहीं, दूसरा बैंक को आधार से लिंक करवाना। लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना होता है। इसके अलावा लाभार्थी को अपने जमीन को वेरिफाई करवाना होता है। यह सभी काम किसानों को 31 मई से पहले पूरे करने होंगे। अगर किसान इस काम में देरी करते हैं तो उन्हें किस्त की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।

कैसे करें केवीईसी (How to do PM Kisan KYC)

सबसे पहले Google Play Store से PM-Kisan Mobile App को इंस्टॉल करें। 

अब ऐप ओपन करके आधार नंबर और बेनिफिश्यरी आईडी डालकर लॉग-इन करें।

अब केवाईसी के लिए GET OTP पर क्लिक करें। 

 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें। 

इसके बाद Face Authentication फीचर के जरिये केवाईसी के प्रोसेस को पूरा करें।

कब आएगी 20वीं किस्त (PM Kisan Yojana 20th Installment Date)

देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan Yojana 20th Installment) का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में आ सकती है। बता दें कि सरकार ने फरवरी 2025 में 19वीं किस्त (PM Kisan Yojana 19th Installment) जारी की थी। 

Published On:
May 26, 2025