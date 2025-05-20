Atal Pension Yojana: ₹2000 की जगह अब ₹5000 रुपये की पेंशन पाएं, अटल पेंशन योजना को ऐसे करें अपग्रेड

अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में पैसे की चिंता न हो तो सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) आपके लिए एकदम सही है। इस स्कीम में थोड़े-थोड़े पैसे जोड़कर आप 60 साल के बाद हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक पेंशन पा सकते हैं।

क्या है अटल पेंशन योजना? (What is Atal Pension Yojana?)

अटल पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है। इसमें खासकर उन लोगों को फायदा मिलता है जो प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूर, घरेलू कामगार, ड्राइवर, रेहड़ी वाले आदि के लिए यह स्कीम बेस्ट है। इस स्कीम में आप 18 से 40 साल की उम्र में आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना में आपको जितना मंथली पेंशन चाहिए उस हिसाब से हर महीने, हर तीन महीने या हर 6 महीने पैसे जमा करते हैं। जब आवेदक की आयु 60 साल हो जाएगी उसके बाद उसे योजना के तहत मंथली पेंशन मिलेगी।

अब बढ़ा सकते हैं पेंशन की राशि? (How to Upgrade Pension?)

अगर आप योजना में निवेश कर रहे हैं और निवेश करते वक्त ₹2,000 की पेंशन सेलेक्ट किया था तो आपके पास मौका है कि अब आप ₹5,000 मंथली पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। योजना के नियमों (Atal Pension Yojana Rule) के अनुसार आवेदक हर साल एक बार आप अपनी पेंशन रकम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके लिए आवदेक को अपने बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा।

हर महीने नहीं किया निवेश तो क्या होगा?

अगर किसी महीने आवेदक योजना में निवेश नहीं कर पाया तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। निवेशक अगले महीने पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा ब्याज भी देना होगा। अगर आप लंबे समय तक पैसे नहीं जमा करते हैं तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा।

कैसे जानें कि कितना पैसा जमा हुआ? (How to check Atal Pension Yojana Balance?)

अब सवाल आता है कि निवेशक कैसे जानें कि उन्होंने अटल पेंशन योजना में कितना निवेश किया। इसके लिए आवेदक के पास समय-समय पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है जिसमें बताया जाता है कि कितने पैसे जमा हुए। इसके अलावा अकाउंट एक्टिव है या नहीं इसका भी अपडेट आएगा। आवेदक APY मोबाइल ऐप से भी सभी डिटेल्स देख सकते हैं। आवेदक को हर साल एक स्टेटमेंट पोस्ट से भी मिलता है।