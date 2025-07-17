scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसछोटा लोन, बड़ी मुसीबत! इंस्टेंट लोन ऐप्स कर सकता है आपकी जिंदगी बर्बाद

छोटा लोन, बड़ी मुसीबत! इंस्टेंट लोन ऐप्स कर सकता है आपकी जिंदगी बर्बाद

Instant loan App: अगर आप भी इंस्टेंटस ऐप से लोन लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन-से ऐप्स से लोन लेना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 17:00 IST
At times, life throws up sudden costs, a hospital bill, an emergency repair or an unexpected spend that needs instant money. (Photo: Generated by AI)

कभी-कभी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेती है कि पैसों की जरूरत फौरन पड़ जाती है। ऐसे वक्त में बहुत से लोग इंस्टेंट लोन ऐप्स (Instant Loan Apps) की तरफ भागते हैं क्योंकि ये मिनटों में पैसा देने का दावा करते हैं।

कई स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा लोग या परिवार जो अस्पताल का बिल या फीस नहीं चुका पा रहे होते वो इन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐप्स तो ये दावा करते हैं कि सिर्फ 10 से 30 मिनट में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लोन के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो की जरूरत होती है।

ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये सभी ऐप्स पूरी तरह से सिक्योर हैं या नहीं। दरअसल, कुछ ऐप्स बैंक या RBI से रजिस्टर्ड NBFC से जुड़े होते हैं। वहीं, कई फर्जी ऐप्स भी होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से धोखाधड़ी करते हैं।

CASHe के CEO यशोराज त्यागी बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा फेक और अनरेगुलेटेड ऐप्स का होता है। ये बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। इनमें चार्जेस छिपे हुए होते हैं। यहां तक कि अगर कस्टमर पैसे न लौटाएं तो धमकी तक देने लगते हैं। कुछ तो आपकी पर्सनल जानकारी लेकर आपके कांटेक्ट्स तक पहुंच जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं।

सोचिए, आपने ₹5,000 का लोन लिया और चुकता करने में देर हो गई। फिर अचानक आपको और आपके जान-पहचान वालों को धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। कई बार तो ये आपकी फोटो या जानकारी को एडिट करके बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं।

असली ऐप की पहचान कैसे करें?

त्यागी का कहना है कि कोई भी ऐप इस्तेमाल करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो किसी RBI-रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी या बैंक से जुड़ा है या नहीं। यह जानकारी ऐप में साफ-साफ होनी चाहिए या फिर आप RBI की वेबसाइट से जांच सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करें। एप इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू पढ़ें, रेटिंग देखें और ध्यान दें कि ऐप में ब्याज दरें, नियम और कस्टमर केयर की जानकारी साफ दी गई है। कोई भी ऐप अगर कांटेक्ट्स, गैलरी या माइक्रोफोन की परमिशन मांगे तो सावधान हो जाएं।

आसान लोन का जाल

त्यागी बताते हैं कि लोग “झटपट लोन” के लालच में आकर बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं। फिर वक्त पर चुका नहीं पाते, तो दूसरा ऐप खोलकर नया लोन लेते हैं। इस तरह एक चेन बन जाती है और इंसान कर्ज के दलदल में फंस जाता है।

अगर आपको सच में लोन की जरूरत है तो किसी भरोसेमंद और रजिस्टर्ड ऐप या NBFC से ही संपर्क करें। आप माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, सैलरी एडवांस देने वाली फिनटेक कंपनियों या छोटे बैंकों से भी छोटा लोन ले सकते हैं, जिनकी ब्याज दरें भी ठीक होती हैं।

