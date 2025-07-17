scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगठेले से करोड़ों के ब्रांड तक,अब पूरे देश में खुलेगा ‘Dolly Ki Tapri’; बस इतने में मिलेगी फ्रेंचाइजी

ठेले से करोड़ों के ब्रांड तक,अब पूरे देश में खुलेगा ‘Dolly Ki Tapri’; बस इतने में मिलेगी फ्रेंचाइजी

डॉली चायवाला अब अपनी फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले हैं। वह पूरे देश में ‘Dolly Ki Tapri’ खोलेंगे। आइए, जानते हैं कि उनकी यह फ्रेंचाइजी कितने रुपये में मिलेगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 17:03 IST
Social Media Star Dolly chaiwala post on announcement of new franchise
डॉली चायवाला ने देशभर में अपने ब्रांड की फ्रैंचाइजी खोलने का ऐलान किया है. (Photo: instagram/@dolly_ki_tapri_nagpur)

नागपुर की सड़कों पर चाय बेचने वाले डॉली चायवाला, जिनका असली नाम सुनील पाटिल है, अब एक बड़ा बिजनेस शुरू कर चुके हैं। जो शख्स कभी गली में ठेले पर चाय बेचता था अब वही पूरे देश में अपनी चाय की दुकानें खोलने जा रहा है। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूरे भारत में खुलेगी ‘Dolly Ki Tapri’

डॉली चायवाला ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि अब उनका ब्रांड “Dolly Ki Tapri” देशभर में खुलेगा। उनका कहना है कि अगर किसी में कुछ बड़ा करने की चाह है तो ये मौका उसी के लिए है। उन्होंने कहा कि ये भारत का पहला वायरल स्ट्रीट ब्रांड है और अब ये एक बिजनेस बन चुका है।

जो लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो उनके इंस्टाग्राम पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

कितनी कीमत में ले सकते हैं फ्रेंचाइजी?

डॉली ने अपनी चाय की दुकान के लिए तीन तरह के मॉडल रखे हैं:

ठेला मॉडल: ₹4.5 लाख से ₹6 लाख

छोटी दुकान (स्टोर): ₹20 लाख से ₹22 लाख

बड़ा कैफे (फ्लैगशिप): ₹39 लाख से ₹43 लाख

हर मॉडल में चाय उसी अंदाज में मिलेगी, जैसे डॉली चायवाला नागपुर में पिलाते हैं।

कम समय में 16000 आए एप्लीकेशन

जैसे ही डॉली ने फ्रेंचाइजी का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर लोग टूट पड़े। सिर्फ 48 घंटे में 1600 से ज्यादा लोगों ने एप्लिकेशन भेज दिए। किसी ने तारीफ की तो कुछ लोगों ने सावधान भी किया।

एक यूजर ने लिखा कि मत लेना फ्रेंचाइज़ी, बाद में पछताओगे। वहीं, दूसरे ने कहा कि पढ़ाई अब बेकार लगने लगी है, असली चीज है स्मार्ट काम करना।

कैसे बने थे डॉली चायवाला वायरल?

सुनील पाटिल बचपन से ही चाय बेचते थे। उनका अलग अंदाज, कपड़े और चाय परोसने का तरीका धीरे-धीरे लोगों को पसंद आने लगा। फिर 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बिल गेट्स को चाय पिला रहे थे। बस वहीं से उनकी किस्मत बदल गई।

