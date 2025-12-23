scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस स्टील स्टॉक को खरीदने की मची लूट! 15% से ज्यादा उछला भाव - 5 साल में 1000% से अधिक रिटर्न

इस स्टील स्टॉक को खरीदने की मची लूट! 15% से ज्यादा उछला भाव - 5 साल में 1000% से अधिक रिटर्न

हालांकि खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 3:17 बजे तक एनएसई पर 7.65% या 18.46 रुपये चढ़कर 259.76 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 7.58% या 18.30 रुपये की तेजी के साथ 259.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Delhi,UPDATED: Dec 23, 2025 15:34 IST

Stock in Focus: आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (Godawari Power and Ispat Ltd) के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिला है। स्टॉक आज 15% से ज्यादा उछला है। 

बीएसई पर शेयर आज 241.80 रुपये पर खुला था और अभी तक स्टॉक ने अपना इंट्राडे हाई 260.10 रुपये को टच कर लिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 17,397.94 करोड़ रुपये है और यह BSE500 की लिस्ट में शामिल है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 2:49 बजे तक कंपनी के 1,97,854 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

हाल ही में दी थी बड़ी जानकारी

कंपनी ने बीते 17 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गोदावरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (GNEPL) में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्लांट लगाने के लिए कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के निवेश करेगी।

कंपनी ने बताया कि उसे 17 दिसंबर 2025 को GNEPL से सूचना मिली है कि 16 दिसंबर 2025 को GPIL को राइट्स बेसिस पर 7,39,50,000 नग 0.1% नॉन-क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (सीरीज-2) ₹10 प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए गए हैं। इस अलॉटमेंट की कुल राशि ₹73.95 करोड़ है।

5 साल में 1000% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 45 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 20 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

अगर पिछले 3 साल में देखें तो स्टॉक ने निवेशकों का पैसा चार गुना करते हुए 307 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और इसने पिछले 5 साल में 1050 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Godawari Power and Ispat के बारे में 

गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (GPIL) भारत के सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इसने अपनी पहचान मजबूती, इनोवेशन और टिकाऊ ग्रोथ के दम पर बनाई है।

आयरन ओर की खनन प्रक्रिया से लेकर हाई क्वालिटी वाले स्टील के उत्पादन तक, GPIL की पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इसकी कार्यकुशलता को दिखाती है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस सतत विकास पर बना हुआ है। साथ ही, वह अपनी प्रक्रियाओं को ग्लोबल स्तर पर उभरते मानकों के अनुरूप ढालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में भी जिम्मेदार और मजबूत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
