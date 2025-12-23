2024 के ये स्टार शेयर 2025 में फिसले! अब 2026 के लिए ICICI Securities ने दिया आउटलुक

2025 में जिन बड़े शेयरों ने बाजार को निराश किया, उनमें से ज्यादातर वही शेयर हैं जिन्होंने 2024 में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया थे। ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कमजोर प्रदर्शन करने वाले शेयर ज्यादातर कंजम्पशन, आईटी सर्विसेज, फार्मा, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े रहे।

2026 के लिए क्या आउटलुक?

ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बाजार का फोकस कैपेक्स से हटकर कंजम्पशन पर रहा, लेकिन यह रुझान 2026 में फिर पलट सकता है।

ब्रोकरेज का मानना है कि जो शेयर किसी एक साल में कमजोर प्रदर्शन करते हैं, वही अगले साल अच्छा रिटर्न देने की सबसे अच्छी संभावना रखते हैं। खासतौर पर वे शेयर जो घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनमें आगे चलकर पॉजिटिव बदलाव या अच्छा सरप्राइज मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है।

ICICI Securities का कहना है कि 2025 में अच्छा करने वाले सभी शेयर 2026 में जरूर कमजोर हों, ऐसा नहीं है। अगर ग्रोथ की रफ्तार बनी रहती है तो कुछ शेयर अपनी तेजी जारी रख सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज ने यह भी साफ किया कि जैसे पिछले साल हुआ, वैसे ही 2025 के कई आउटपरफॉर्मर 2026 में अंडरपरफॉर्मर बन सकते हैं। जहां ग्रोथ की चिंता के चलते कमाई के अनुमान घटेंगे, वहां बाजार सख्त रहेगा, खासकर उन शेयरों में जो पहले ही काफी चढ़ चुके हैं।

हालांकि ICICI Securities ने चेतावनी भी दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, यह रणनीति जोखिम भरी हो सकती है और इसमें तभी पैसा लगाना चाहिए जब ग्रोथ की तस्वीर साफ हो, कमाई के अनुमान ऊपर जा रहे हों और वैल्यूएशन ग्रोथ के मुकाबले ठीक हों, भले ही सस्ते न हों।

रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के अंडरपरफॉर्मर्स में हाई वैल्यूएशन, बाहरी सेक्टर पर निर्भरता और ग्रोथ को लेकर चिंता जैसी बातें आम रहीं। इसके उलट, SBI, वेदांता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों ने 2024 और 2025 दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि इनमें ग्रोथ का भरोसा और वैल्यूएशन का संतुलन बना रहा।

2024 में कमजोर रहे लेकिन आउटलुक सुधरने वाले शेयरों ने 2025 में जोरदार वापसी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और टाइटन कंपनी इसके उदाहरण हैं। इन दोनों ही मामलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयर घरेलू साइक्लिकल मांग से जुड़े रहे।

वहीं 2024 के कुछ स्टार शेयर 2025 में फिसल गए। ट्रेंट में 133 फीसदी की तेजी के बाद 2025 में अब तक 43 फीसदी गिरावट आई, क्योंकि FY26 और FY27 की कमाई का अनुमान करीब 10 फीसदी घटा। वरुण बेवरेजेज 2024 में 29 फीसदी चढ़ा था, लेकिन इस साल 26 फीसदी टूट गया। IRFC भी 2024 में 50 फीसदी चढ़ने के बाद 2025 में 26 फीसदी गिरा।

लोधा डेवलपर्स, DLF, पावर ग्रिड और आईटी सेक्टर के इंफोसिस, HCL टेक और विप्रो भी ऐसे शेयर रहे, जो 2024 के अच्छे प्रदर्शन को 2025 में दोहरा नहीं पाए।