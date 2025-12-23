scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस आईटी कंपनी का एग्रीटेक मोर्चे पर बड़ा कदम! किसानों को होगा सीधा फायदा - शेयर प्राइस ₹20 से कम

इस आईटी कंपनी का एग्रीटेक मोर्चे पर बड़ा कदम! किसानों को होगा सीधा फायदा - शेयर प्राइस ₹20 से कम

कंपनी ने महाराष्ट्र में सफल ऑन-ग्राउंड रोलआउट पूरा किया है और अब उत्तर प्रदेश में विस्तार की तैयारी कर रही है। फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में महाराष्ट्र के प्रमुख कृषि जिलों में 10 फील्ड सेशन आयोजित किए गए, जिनमें किसान, एफपीओ, सहकारी संस्थाएं, व्यापारी, कमीशन एजेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ऑपरेटर, फूड प्रोसेसर और ग्रामीण सेवा प्रदाता शामिल रहे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 23, 2025 12:14 IST

स्मॉल कैप आईपीटी स्टॉक, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी एग्रीटेक रणनीति को अब जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने महाराष्ट्र में सफल ऑन-ग्राउंड रोलआउट पूरा किया है और अब उत्तर प्रदेश में विस्तार की तैयारी कर रही है। फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में महाराष्ट्र के प्रमुख कृषि जिलों में 10 फील्ड सेशन आयोजित किए गए, जिनमें किसान, एफपीओ, सहकारी संस्थाएं, व्यापारी, कमीशन एजेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ऑपरेटर, फूड प्रोसेसर और ग्रामीण सेवा प्रदाता शामिल रहे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बताया कि इन नेटवर्क्स के जरिए लाखों किसानों तक सीधी पहुंच बनी है, जबकि जुड़े हुए एफपीओ और अन्य माध्यमों से 10 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंच की संभावना है।

कंपनी का फोकस किसानों को सिर्फ अलग-अलग सुविधाएं देने के बजाय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं से जोड़ने पर है।

बार्ट्रॉनिक्स के एमडी विद्या सागर रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र में मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स से यह साफ है कि उनका प्लेटफॉर्म मॉडल सफल है और अब इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा।

इस दौरान Ampivo AI ने भी अपने मल्टी-लैंग्वेज एग्रीटेक ऐप का सॉफ्ट लॉन्च किया, जो किसानों की ऑनबोर्डिंग और पूरे एग्री इकोसिस्टम को जोड़ने का डिजिटल आधार बनेगा। यह पहल अब पायलट स्टेज से निकलकर देशभर में बड़े स्तर पर लागू होने की दिशा में बढ़ रही है।

Bartronics India Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 12:08 बजे तक बीएसई पर 2.56% या 0.32 रुपये टूटकर 12.18 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.55% या 0.32 रुपये गिरकर 12.21 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी जल्द बदलेगी अपना नाम

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जो मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा।

इसी के साथ, कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BIL Healthtech Private Limited का नाम भी नए ब्रांड पहचान के अनुरूप बदलना चाहती है। बोर्ड बैठक में यह भी तय हुआ कि कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 250 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 23, 2025