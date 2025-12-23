इस आईटी कंपनी का एग्रीटेक मोर्चे पर बड़ा कदम! किसानों को होगा सीधा फायदा - शेयर प्राइस ₹20 से कम

स्मॉल कैप आईपीटी स्टॉक, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी एग्रीटेक रणनीति को अब जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने महाराष्ट्र में सफल ऑन-ग्राउंड रोलआउट पूरा किया है और अब उत्तर प्रदेश में विस्तार की तैयारी कर रही है। फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में महाराष्ट्र के प्रमुख कृषि जिलों में 10 फील्ड सेशन आयोजित किए गए, जिनमें किसान, एफपीओ, सहकारी संस्थाएं, व्यापारी, कमीशन एजेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ऑपरेटर, फूड प्रोसेसर और ग्रामीण सेवा प्रदाता शामिल रहे।

कंपनी ने बताया कि इन नेटवर्क्स के जरिए लाखों किसानों तक सीधी पहुंच बनी है, जबकि जुड़े हुए एफपीओ और अन्य माध्यमों से 10 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंच की संभावना है।

कंपनी का फोकस किसानों को सिर्फ अलग-अलग सुविधाएं देने के बजाय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं से जोड़ने पर है।

बार्ट्रॉनिक्स के एमडी विद्या सागर रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र में मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स से यह साफ है कि उनका प्लेटफॉर्म मॉडल सफल है और अब इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा।

इस दौरान Ampivo AI ने भी अपने मल्टी-लैंग्वेज एग्रीटेक ऐप का सॉफ्ट लॉन्च किया, जो किसानों की ऑनबोर्डिंग और पूरे एग्री इकोसिस्टम को जोड़ने का डिजिटल आधार बनेगा। यह पहल अब पायलट स्टेज से निकलकर देशभर में बड़े स्तर पर लागू होने की दिशा में बढ़ रही है।

Bartronics India Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 12:08 बजे तक बीएसई पर 2.56% या 0.32 रुपये टूटकर 12.18 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.55% या 0.32 रुपये गिरकर 12.21 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी जल्द बदलेगी अपना नाम

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जो मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा।

इसी के साथ, कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BIL Healthtech Private Limited का नाम भी नए ब्रांड पहचान के अनुरूप बदलना चाहती है। बोर्ड बैठक में यह भी तय हुआ कि कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 250 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेगी।