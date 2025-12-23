आज फिर अपर सर्किट! इस डिफेंस स्टॉक में जारी है शानदार तेजी, एक हफ्ते में 14% उछला भाव - आपका दांव है?

डिफेंस स्टॉक, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले बीते सोमवार को भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 14% से ज्यादा चढ़ चुका है।

स्टॉक में आज यह तेजी तब आई जब कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 2 जून 2025 को दी गई पहले की सूचना के अनुसार, जिसमें 30 निवेशकों (वारंट होल्डर्स) को प्रेफरेंशियल आधार पर 3,80,67,058 वारंट्स अलॉट किए जाने की बात कही गई थी।

अब वारंट्स की शर्तों के अनुसार, निवेशक पीयूष भूपेंद्र गाला से ₹10,00,008 (10 लाख 8 रुपये) की वारंट एक्सरसाइज रुपये मिले हैं। इसके बाद कंपनी के बोर्ड की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी ने 22 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में 11,696 वारंट्स के कन्वर्जन पर उतने ही यानी 11,696 इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है।

इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹35.72 करोड़ हो गई है।

Apollo Micro Systems Share Price

कंपनी का शेयर अपर सर्किट के साथ बीएसई और एनएसई पर 262.15 रुपये पर स्थिर है।

DRDO से हाल ही में मिली है बड़ी मंजूरी

बीते सोमवार को ही कंपनी ने एक अन्य फाइलिंग में बताया था कि उसे डीआरडीओ (DRDO) से लेजर आधारित Directed Energy Weapon (DEW) से जुड़ी 2 अलग-अलग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी मिली है।

पहली टेक्नोलॉजी 10 किलोवाट मल्टी-चैनल लेजर DEW सिस्टम से जुड़ी है, जिसे हैदराबाद स्थित CHESS लैब ने बनाया है।

दूसरी टेक्नोलॉजी DEW के लिए EO सेंसर के साथ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसे देहरादून की IRDE लैब ने तैयार किया है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करुणाकर रेड्डी ने कहा कि डीआरडीओ से मिली ये दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए एक अहम उपलब्धि हैं। इससे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के क्षेत्र में कंपनी की क्षमताएं मजबूत होंगी और स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने के भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को भी समर्थन मिलेगा।