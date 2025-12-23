हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने 82.47 लाख शेयर किए अलॉट, वारंट कन्वर्जन से मिले ₹18.55 करोड़ - शेयर में हलचल
ये शेयर ₹1 फेस वैल्यू के हैं और ₹30 प्रति शेयर (₹29 प्रीमियम सहित) के भाव पर नॉन-प्रमोटर/पब्लिक कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए गए हैं।
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की फंड-रेजिंग कमेटी ने 8,24,777 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद 82,47,770 इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है।
इन्हें मिले शेयर
इन वारंट्स के लिए निवेशकों ने पहले ₹75 प्रति वारंट (कुल इश्यू प्राइस का 25%) का भुगतान किया था। अब कन्वर्जन के समय उन्होंने ₹225 प्रति वारंट (75%) की बची हुई राशि चुकाई है, जिससे कंपनी को कुल ₹18.55 करोड़ मिले हैं।
वारंट्स के कन्वर्जन और नए शेयरों के अलॉटमेंट के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹25.17 करोड़ हो गई है, जो ₹1 फेस वैल्यू वाले 25,17,19,790 इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है।
कंपनी ने यह भी बताया कि अभी कुल 61,23,862 वारंट्स कन्वर्जन के लिए लंबित हैं। इन वारंट धारकों को अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने के भीतर ₹225 प्रति वारंट का भुगतान कर अपने वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने का अधिकार है।
Hazoor Multi Projects Share Price
कंपनी का शेयर आज सुबह 10:27 बजे तक बीएसई पर 0.78% या 0.30 रुपये गिरकर 37.99 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results
सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।
Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।