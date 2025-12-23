पैसालो डिजिटल ने बढ़ाई रफ्तार, कई सेक्टर में पार्टनरशिप के जरिए कर्ज पहुंचाने पर फोकस - स्टॉक में तेजी

NBFC Stock: 3,231.53 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने आज अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो अपनी पहुंच तेजी से बढ़ाते हुए अलग-अलग सेक्टर में रणनीतिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रही है।

कंपनी का फोकस छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वालों और माइक्रो बिजनेस को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने पर है, ताकि शहरों और गांवों दोनों जगह आजीविका के मौके बढ़ें।

फाइलिंग के मुताबिक, हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर में पैसालो डिजिटल ने सेमा मार्ट हेल्थ, एडू सॉफ्ट और ट्रुविक हेल्थ जैसी कंपनियों के साथ मिलकर क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और शिक्षण संस्थानों को जरूरी उपकरण खरीदने के लिए फाइनेंस सपोर्ट दिया है।

एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ने मशियो, दशमेश, शक्तिमान, प्रीत ट्रैक्टर्स और अपोलो ट्रैक्टर्स जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर किसानों और एग्री-उद्यमियों को मशीनरी और उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

इसके अलावा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के लिए भी पैसालो डिजिटल ने कई बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी का कहना है कि वो इन पहलों के जरिए कंपनी छोटे कारोबारियों और ग्रामीण उद्यमों को टिकाऊ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

पैसालो डिजिटल लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु अग्रवाल ने कहा कि जैसे-जैसे कंपनी देशभर में अपनी पहुंच बढ़ा रही है, वैसे-वैसे मजबूत पार्टनर इकोसिस्टम तैयार करना उनके मिशन का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर, कृषि, क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मोबिलिटी जैसे सेक्टर में साझेदारियां बढ़ाकर कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि कर्ज उन क्षेत्रों तक पहुंचे, जो सीधे तौर पर आजीविका, उत्पादकता और टिकाऊ विकास से जुड़े हैं।

Paisalo Digital Share Price

बीएसई पर स्टॉक दोपहर 2:06 बजे तक 0.45% या 0.16 रुपये चढ़कर 35.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 0.42% या 0.15 रुपये की तेजी के साथ 35.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।