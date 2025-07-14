PM Mudra Yojana: अगर आपके पास एक ठोस बिजनेस आइडिया है लेकिन पूंजी की कमी आपको शुरूआत करने से रोक रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) यहां पर आपकी मदद करेगी। यह सरकारी स्कीम बिना गारंटी के लोन देती है।

मुद्रा योजना के तहत कोई भी नागरिक, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या मौजूदा कारोबार का विस्तार करना चाहता है, ₹20 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकता है वह भी बिना किसी गारंटी के।

चार श्रेणियों में मिलता है लोन

शिशु (Shishu): ₹50,000 तक का लोन - बिजनेस की शुरुआत के लिए

किशोर (Kishore): ₹50,000 से ₹5 लाख तक - बिजनेस को जमाने के लिए

तरुण (Tarun): ₹5 लाख से ₹10 लाख तक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए

तरुण प्लस (Tarun Plus): 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक का लोन (यह उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लोन लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)

तरुण प्लास की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान की थी। यह स्कीम मुख्य रूप से माइक्रो यूनिट्स को टारगेट करती है जैसे छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी, सेवा प्रदाता, कारीगर, होम-बेस्ड बिजनेस आदि।

क्यों है ये योजना खास?

यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है, जिनके पास गारंटी देने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। इसके जरिए सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत में छोटे व्यवसायों की रीढ़ मजबूत करना चाहती है।

लाभार्थी को क्या चाहिए?

आधार और पैन कार्ड



बिजनेस प्लान (संक्षिप्त रूप में)



पिछले आय और व्यय का विवरण (यदि मौजूदा व्यवसाय है)



बैंक खाता



पासपोर्ट साइज फोटो



ब्याज दर और चुकाने की अवधि

ब्याज दर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करती है लेकिन यह आमतौर पर 8% से 12% के बीच रहती है। लोन की रिपेमेंट अवधि 3 से 5 साल तक होती है। लोन लेने वाले को EMI के माध्यम से राशि चुकानी होती है।

कैसे करें आवेदन?

PMMY की आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है। कोई भी व्यक्ति नजदीकी बैंक शाखा, एमएफआई या NBFC के माध्यम से आवेदन कर सकता है। साथ ही, www.mudra.org.in या संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे Udyamimitra भी आवेदन में मदद करते हैं।



अगर आपके पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है और सिर्फ पूंजी की कमी आपको रोक रही है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए अवसर का दरवाजा खोल सकती है।