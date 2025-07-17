शेयर बाजार में मंदी के बीच चमकी ये शराब कंपनी, ब्रोकरेज ने दी ‘खरीदने’ की सलाह

इन दिनों शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच शराब कंपनी का शेयर फोकस में है। ब्रोकरेज फर्म डोलाट कैपिटल (Dolat Capital ) ने एक देसी शराब कंपनी के शेयर पर भरोसा जताया है। हम Globus Spirits नाम की कंपनी की बात कर रहे हैं।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Globus Spirits Share Price Target)

आज कंपनी के शेयर हल्की बढ़त के साथ ₹1073.20 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप इस समय करीब ₹3108 करोड़ है। ब्रोकरेज ने इस पर 'खरीदें' की रेटिंग देते हुए कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹1600 प्रति शेयर कर दिया है।

ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले तीन साल में कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। FY25 से FY28 के बीच कंपनी का EPS (प्रति शेयर मुनाफा) सालाना 101% की दर से बढ़ सकता है। डोलाट कैपिटल के मुताबिक ये शेयर फिलहाल अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है और निवेशकों के लिए इसमें लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका हो सकता है। शराब सेक्टर में कंपनी की पकड़ मजबूत है और इसके ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं।

निवेशकों को किया मालामाल

अगर आप 5 साल पहले इस शेयर में ₹1 लाख लगाते तो आज वो पैसा ₹66 लाख से ज्यादा होता। वहीं 10 साल पहले निवेश करने वालों का ₹1 लाख आज ₹16 लाख से ऊपर पहुंच गया होता। इस शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है।

ग्लोबस स्पिरिट्स के बारे में

ग्लोबस स्पिरिट्स देशी शराब (IMIL), एथेनॉल और ENA जैसे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में IMFL (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) ब्रांड में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।

मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 गुना बढ़कर ₹6.3 करोड़ हो गया, जबकि पिछली तिमाही में ये सिर्फ ₹0.7 करोड़ था। कंपनी की कुल कमाई भी 8.8% बढ़कर ₹654 करोड़ पहुंच गई। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 14% की तेजी आई है।

