प्लास्टिक कंपनी जुटाएगी 180 करोड़ रुपये, एलान के बाद फोकस में स्टॉक; शेयर की कीमत 130 रुपये के आसपास

राजू इंजीनियर्स लिमिटेड (Rajoo Engineers Limited) ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने बोर्ड की मंजूरी से एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शुरू करने का ऐलान किया है। इस कदम के जरिए कंपनी को ₹160 करोड़ रुपये तक जुटाने की उम्मीद है, जो उसके विकास के नए रास्ते खोलेगा।

कंपनी के इस फैसले के बाद स्टॉक फोकस में आ गया है। गुरुवार के सत्र में कंपनी के शेयर करीब 4 फीसदी गिरकर ₹131.10 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

क्या है QIP?

QIP का मतलब होता है कि कंपनी कुछ खास संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करती है ताकि वह पूंजी जुटा सके। इस बार कंपनी ने QIP के लिए फ्लोर प्राइस ₹114.42 प्रति शेयर तय किया है। यानी इससे कम कीमत पर शेयर नहीं बेचे जाएंगे, हालांकि नियमों के मुताबिक कंपनी फ्लोर प्राइस पर 5% तक की छूट भी दे सकती है।

दिलचस्प बात ये है कि 14 जुलाई 2025 को कंपनी का शेयर BSE पर ₹131.20 और NSE पर ₹131.15 पर बंद हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोर प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखा गया है जिससे निवेशकों को थोड़ी छूट मिल सकती है।

पैसे का कहां होगा इस्तेमाल?

कंपनी इस QIP के जरिए जो ₹160 करोड़ जुटाएगी, उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगी। खास बात ये है कि यह विस्तार इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए किया जाएगा। इसका मतलब कंपनी अन्य बिजनेस या टेक्नोलॉजी को खरीदकर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ हिस्सा कॉरपोरेट पर्पस जैसे ऑफिस खर्च, मैनेजमेंट खर्च आदि के लिए भी इस्तेमाल होगा।

कौन संभालेगा इस QIP का जिम्मा?

GYR Capital Advisors Private Limited को इस QIP के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। BRLM की भूमिका यह सुनिश्चित करना होता है कि शेयर सही तरीके से जारी हों, प्राइस तय हो और निवेशकों से बातचीत हो सके।

Rajoo Engineers शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 8 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, सालभर में स्टॉक की परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस नहीं दी है।