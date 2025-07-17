Ixigo Share Price: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट के बीच टूर एंड ट्रैवल सेक्टर की कंपनी Le Travenues Technology Ltd (Ixigo) के शेयर ने अपना एक साल का उच्चतम स्तर यानी फ्रेश 52 Week High बनाया है।

शेयरों में 14% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 194.30 रुपये पर खुला था और अब तक अपने इंट्राडे हाई 206.40 रुपये पर पहुंच गया है जो इसका 52 Week High भी है।

इक्सिगो के शेयरों में आज यह तेजी मजबूत तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में Q1FY26 के वित्तीय नतीजों की जानकारी दी थी।

कंपनी ने बताया कि उसने जून में समाप्त तिमाही में परिचालन से 314.5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले साल की तुलना में 73% अधिक है, जबकि Q1 FY26 में इसका नेट प्रॉफिट 19 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 27% अधिक है।

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उसका ग्रौस ट्रांजैक्शन वैल्यू (GTV) 4644.7 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 55% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने बताया कि उसकी फ्लाइट और बस GTV में साल-दर-साल 81% की वृद्धि हुई, जबकि ट्रेन GTV में साल-दर-साल 30% की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इक्सिगो का EBITDA पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 69% बढ़कर 32.5 करोड़ रुपये हो गया। एडजस्टेड EBITDA (EBITDA + ESOP व्यय - अन्य आय घटाकर) वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में बढ़कर 31.4 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 20.3 करोड़ रुपये से 54% अधिक है।

Ixigo Share Price

सुबह 10:20 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 14.34% या 25.66 रुपये चढ़कर 204.62 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 14.35% या 25.70 रुपये की तेजी के साथ 204.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक कंपनी के 31,48,827 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हो चुका है।

