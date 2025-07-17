scorecardresearch
2% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है BSE का शेयर! एक्सपर्ट अभी भी बुलिश - जानिए स्ट्रैटजी

2% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है BSE का शेयर! एक्सपर्ट अभी भी बुलिश - जानिए स्ट्रैटजी

Delhi, Jul 17, 2025 14:47 IST

BSE Share: बीएसई लिमिटेड (BSE Ltd) का शेयर गुरुवार को 2% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक दोपहर 2:36 बजे तक एनएसई पर 2.40% या 60.70 रुपये गिरकर 2,469.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

हालांकि साल की शुरुआत से यानी YTD आधार पर देखें तो शेयर में अब तक 36 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। यह स्टॉक अब भी अपने हालिया ऑल-टाइम हाई ₹3,030 (10 जून को) से 17 फीसदी नीचे है।

बीएसई सहित कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में एक समय तेज गिरावट आई थी, जब यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म Jane Street से जुड़ा कथित हेराफेरी मामला सामने आया था। हालांकि, इस झटके के बाद जब फर्म ने ₹4,843.58 करोड़ की राशि एक एस्क्रो अकाउंट में जमा की और SEBI से कुछ प्रतिबंध हटाने की अपील की, तब इन शेयरों में दोबारा तेजी लौटी।

टेक्निकल एनालिस्ट्स का कहना है कि बीएसई का कुल तकनीकी ढांचा अब भी मजबूत बना हुआ है, भले ही यह फिलहाल करेक्शन फेज से गुजर रहा हो।

Angel One के ओशो कृष्ण के अनुसार, ₹2350 एक मजबूत सपोर्ट जोन है और ₹2650 से ऊपर का ब्रेकआउट खरीदारी की नई लहर ला सकता है।

Bonanza के ड्रुमिल विथलानी ने बताया कि स्टॉक ‘फ्लैग एंड पोल’ पैटर्न बना रहा है, जो तेज ट्रेंड में एक पॉजिटिव संकेत होता है। उन्होंने सलाह दी कि जब तक ₹2,593 का स्तर decisively न टूटे, तब तक नई खरीदारी से बचें।

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का मानना है कि ₹2,444 का स्तर एक अहम सपोर्ट है और ₹2,546 के ऊपर का क्लोज स्टॉक को ₹2,778 की ओर ले जा सकता है।

वहीं आनंद राठी के जिगर एस पटेल के अनुसार, स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज फिलहाल ₹2,400 से ₹2,700 के बीच बना रह सकता है।

BSE ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए पिछले एक साल में 229.63% और पांच साल में शानदार 4,388.72% का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
