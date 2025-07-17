करीब 2% टूटा टेक महिंद्रा का शेयर! विभिन्न ब्रोकरेज अभी भी बुलिश - चेक करें लेटेस्ट टारगेट
कंपनी ने बुधवार को Q1 FY26 रिजल्ट जारी किया था जिसके बाद आज स्टॉक में यह गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल बाजार के उम्मीदों के मुताबिक कंपनी के तिमाही नतीजे नहीं थे जिसके कारण स्टॉक गिरा है।
Tech Mahindra Share Price: आईटी सेक्टर की कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) के शेयर में आज करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है।
सुबह 11:49 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.89% या 30.40 रुपये टूटकर 1,577.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.85% या 29.75 रुपये टूटकर 1578.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
रिजल्ट के बाद विभिन्न ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर अपनी राय दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Tech Mahindra Q1 FY26 Results
टेक महिंद्रा ने बुधवार को बताया था कि जून तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 34 प्रतिशत बढ़कर 1,140.60 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 851.50 करोड़ रुपये था।
आईटी कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसका राजस्व साल-दर-साल 2.7 प्रतिशत बढ़कर 13,351 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के लिए एबिट (EBIT) 34 प्रतिशत बढ़कर 1,477 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी ने बताया कि तिमाही के लिए उसका डॉलर राजस्व 1,564 मिलियन डॉलर रहा, जो तिमाही-दर-तिमाही 1 प्रतिशत और साल-दर-साल 0.4 प्रतिशत अधिक है। स्थिर मुद्रा (CC) टर्म में राजस्व तिमाही-दर-तिमाही 1.4 प्रतिशत और साल-दर-साल 1 प्रतिशत गिरा। एबिट मार्जिन 11.1 प्रतिशत रहा, जो तिमाही-दर-तिमाही 50 बेसिस प्वाइंट अधिक है।
Tech Mahindra Share Price Target
Centrum Broking ने इस शेयर पर Add की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1821 रुपये का दिया है।
Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,775 रुपये का दिया है।